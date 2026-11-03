­ Oprowadzanie kuratorskie w Galerii EL

CS Galeria EL zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawie zbiorowej „Hortus Deliciarum”. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 7 listopada 2026 roku o godz. 12. Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się więcej o inspiracjach stojących za ekspozycją, o procesie twórczym artystów, o stosunku człowieka do nowych technologii oraz o zjawisku technognozy. Spotkanie poprowadzi kurator wystawy – Cezary Wicher. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Warunkiem udziału jest posiadanie ważnego biletu wstępu do Galerii EL.

Hortus Deliciarum

Prezentowana na emporach wystawa splata duchowość, technologię i przemoc, prowadząc widzów poprzez świat cyfrowych pokus i nadmiaru ku próbie oczyszczenia i odkupienia. Ekspozycja nawiązuje do średniowiecznego rękopisu Hortus deliciarum Herrady z Landsbergu oraz tryptyku Ogrodu rozkoszy ziemskich Hieronima Boscha.

Od ogrodu duchowej rozkoszy jako średniowiecznego kompendium wiedzy, poprzez Boschowską fascynację ciałem, zabawą i pożądaniem, po produkowane i zapośredniczone technologicznie pragnienie – ekspozycja aktualizuje i rozszerza spojrzenie na osadzony w europejskiej tradycji intelektualnej hortus, rozważając, co dzieje się z jego naturą, gdy doświadczenie ciała i ducha jest zapośredniczone przez maszyny, narzędzia i technologiczne odpady.

Twórczość Kobiet Anten (Agata Konarska, Agata Lankamer) wyrasta z fascynacji mitem, magią, technologią oraz mechanizmami kontroli i władzy, podczas gdy kinetyczne instalacje Adama Martyniaka ożywiają odpadowe minerały, odwołując się do świata roślin, energii i koncepcji głębokiego czasu. Zestawiając te dwie wizje artystyczne, odsłania się ich wspólny korzeń – należy je czytać jako historię o infrastrukturach. O tym, co stoi za naszymi pragnieniami, ekstatycznym dopaminowym ciągiem, hormonalnym hajem.

Więcej informacji na temat wystaw na stronie Galerii EL.

Identyfikacja wizualna wystawy: Łukasz Dziedzic

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Hortus Deliciarum” Agaty Konarskiej, Agaty Lankamer i Adama Martyniaka

Kiedy: 7 listopada

Godzina: 12