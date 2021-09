Ostatni akord Wielorzecza

Dobiegł końca VIII Festiwal Literatury Wielorzecze. Dziś (19 września) oprócz rozmów o szeroko pojętej kulturze miało miejsce ogłoszenie wyników IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Wielorzecze. Zobacz zdjęcia.

Zanim jednak o tym konkursie, wróćmy na chwilę do soboty. Wczoraj wieczorem odbył się Wielorzeczny Slam Poetycki.

- Najkrócej, jak tylko się da: SLAM to skrzyżowanie poezji i performance’u, stawiające na pierwszym miejscu kontakt poety z ludźmi, którzy słuchają jego wierszy. Słowo SLAM określa również imprezę, podczas której artyści przedstawiają swoje teksty, a publiczność ocenia na bieżąco zarówno treść wierszy, jak i umiejętności oratorskie poety i wyłania najlepszego autora wieczoru. Ważne jest, że rolę jury pełni właśnie cała zgromadzona publiczność, a nie kolejne wielce szacowne grono krytyków i literatów – podaje strona slam.art.pl.

W tej rywalizacji I miejsce zajął Grzegorz Malecha (Koszalin), a II: Ula Sikora (Sopot).

Wracamy do niedzieli. Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Wielorzecze poprzedziła na festiwalu rozmowa "Pisarz i tłumacz – zadymy i ugody", którą przeprowadzili Małgorzata Jędrzejewska i Arco Van Ieperen. Przypomnijmy, że Ogólnopolski Konkurs Literacki Wielorzecze ma na celu m. in. „promowanie literatury współczesnej”, „aktywizację młodzieży i osób dorosłych oraz doskonalenie ich warsztatu twórczego” czy „konsolidację różnych środowisk literackich”. Co do wyniku konkursowych zmagań, zaczniemy od młodzieżowej kategorii. Tutaj wyłoniono jedną laureatkę, a jest nią Martyna Niedźwiedź z Poznania. Ma 16 lat, a tworzy od 3 lat.

- Chciałam się sprawdzić w pisaniu – mówiła odbierając nagrodę.

A kto triumfował w kategorii dorosłych? Pierwsze miejsce otrzymał Janusz Pyziński (Dębica).

- Różnimy się bardzo regionami, różnimy się poglądami, różnimy się wszystkim, ale nie różnimy się słowem – zwrócił się do pozostałych literatów odbierając nagrodę. - To jest bardzo ważne – podkreślił.

II miejsce w konkursie zajął Czesław Markiewicz z Zielonej Góry, III: Piotr Zemanek z Bielska-Białej. W rywalizacji dorosłych przyznano trzy wyróżnienia, otrzymali je: Mirosław Gabryś, Katarzyna Zychla i Maciej Anczyk. W jury zasiadali Agnieszka Herman (przewodnicząca), Bogumiła Salmonowicz i Grzegorz Kielar.

Festiwal zwieńczył panel dyskusyjny poświęcony e-kulturze. Rozmawiali o niej prof. Mirosław Filiciak, Radosław Kubus i Katarzyna Brus-Sawczuk. Dyskusję moderował Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej.

Nasze relacje z poprzednich dni festiwalu można znaleźć w dziale Kultura na portEl.pl.

