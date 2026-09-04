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Oto obchodzimy Dziady

 Elbląg, Oto obchodzimy Dziady
Fot. RG

W Elblągu już w piątek ruszyła kolejna edycja Narodowego Czytania. W tym roku Polacy mierzą się z twórczością narodowego wieszcza – Adama Mickiewicza i jego „Dziadami”. Zobacz zdjęcia.

Organizacja Narodowego Czytania na boisku przy ul. Saperów nie była przypadkowa, bo właśnie w byłym miasteczku szkolnym swoją nową siedzibę ma od 1 września Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna.

- Pomysł na organizację tej imprezy był taki, aby z okolicznymi instytucjami zorganizować festyn i zacieśnić między nimi współpracę. Jednocześnie chcieliśmy pokazać mieszkańcom, że biblioteka właśnie w tym miejscu będzie funkcjonowała – tłumaczy Kamil Czyżak, specjalista ds. marketingu w W-MBP.

Niewielka scena, otoczona namiotami współorganizatorów zmieniła się na kilka godzin w teatr na świeżym powietrzu. Swój talent recytatorski mieli okazję zaprezentować zaproszeni goście - przedstawiciele samorządu oraz instytucji kulturalnych i oświatowych. Do wspólnego czytania zaproszono również publiczność, która często pełniła rolę chóru. Większość stanowiła młodzież z pobliskich szkół, jednak także starsze osoby postanowiły przypomnieć sobie tę wyjątkową lekturę.

  Elbląg, Oto obchodzimy Dziady
(fot. RG)

- Myślę, że Mickiewiczowi należy się szacunek. Pozostawił po sobie dobro narodowe – mówi jedna z uczestniczek.

- Wcześniej „Dziady” były krytykowane, ośmieszane, a obecnie jest duży powrót do Mickiewicza – przyznaje jej znajoma.

Co ciekawe, także wśród młodszych twórczość Mickiewicza może wzbudzić zainteresowanie.

- Wydaje mi się, że Mickiewicz jest mocno niezrozumiany. Nie jestem wielkim fanem książek Mickiewicza, ale bardzo lubię jego wiersze, na przykład balladę „Romantyczność”. „Dziady” również lubię – mówi uczeń z Zespołu Szkół Pijarskich, jeden z uczestników wydarzenia, .

Życzymy, aby tegoroczna edycja Narodowego Czytania zachęciła do ponownego sięgnięcia do klasyki literatury polskiej i była miłym doświadczeniem, łączącym pokolenia.

Towarzyszący akcji festyn rodzinny w miasteczku szkolnym przy ul. Saperów ma potrwać do godziny 16.


A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Oto obchodzimy Dziady
Oto obchodzimy Dziady
Oto obchodzimy Dziady
Oto obchodzimy Dziady

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Wybraliście trudne dzieło - zarówno język jak i fabuła. Nie można było wybrać jakiegoś "dzieła mickiewiczowskiego" lżejszego i bardziej pogodnego?
  • Apropos obrzedów. Tak to wygląda w naszym kraju
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    Tu jest Polska(2026-09-04)
  • Niektórym bardzo zależy by Polacy żyli jak dziady (i nie myślę o KO/PO)
  • Ale Dziady pasuje do Elbląga jak ulał - chodzi o tytuł... a nawet można by to zmienić na dziadostwo.
  • Jaki jest sens samodzielnego funkcjonowania Warmińsko-Mazurska Biblioteki Pedagogicznej? Czy tam są inne książki? Czy dla lekarzy ze Szpitala Wojewódzkiego jest oddzielna Biblioteka Medyczna? Czy takie profilowanie bibliotek jest w dzisiejszych czasach uzasadnione? Jaka jest z tego korzyść? Jaki % czytelników tej biblioteki to nauczyciele?
  • Przy tej okazji warto byłoby przypomnieć kto i kiedy zapoczątkował tę piękną akcję społeczną jaką jest Narodowe Czytanie.
  • Akurat u Mickiewicza trudno znaleźć jakieś "lżejsze" dzieło, a "Pan Tadeusz" to już trochę zbyt rozpowszechniony artystycznie utwór. W naszej najnowszej historii "Dziady" odegrały istotną rolę i do dzisiaj o tym się przypomina.
  • Podpowiadam na przyszłość - "Pani Twardowska", "Świtezianka", "Powrót taty", "Dudarz", "Romantyczność"... i kilka innych by się znalazło. Przypominam też, że scenerią mickiewiczowskich "Dziadów" jest pora jesienna i zimowa.
  • Dziady ? to mi się kojarzy z ostatnimi dniami chleba i ich organizacją
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    MultipLa(2026-09-04)
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