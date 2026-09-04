Oto obchodzimy Dziady

W Elblągu już w piątek ruszyła kolejna edycja Narodowego Czytania. W tym roku Polacy mierzą się z twórczością narodowego wieszcza – Adama Mickiewicza i jego „Dziadami”. Zobacz zdjęcia.

Organizacja Narodowego Czytania na boisku przy ul. Saperów nie była przypadkowa, bo właśnie w byłym miasteczku szkolnym swoją nową siedzibę ma od 1 września Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna.

- Pomysł na organizację tej imprezy był taki, aby z okolicznymi instytucjami zorganizować festyn i zacieśnić między nimi współpracę. Jednocześnie chcieliśmy pokazać mieszkańcom, że biblioteka właśnie w tym miejscu będzie funkcjonowała – tłumaczy Kamil Czyżak, specjalista ds. marketingu w W-MBP.

Niewielka scena, otoczona namiotami współorganizatorów zmieniła się na kilka godzin w teatr na świeżym powietrzu. Swój talent recytatorski mieli okazję zaprezentować zaproszeni goście - przedstawiciele samorządu oraz instytucji kulturalnych i oświatowych. Do wspólnego czytania zaproszono również publiczność, która często pełniła rolę chóru. Większość stanowiła młodzież z pobliskich szkół, jednak także starsze osoby postanowiły przypomnieć sobie tę wyjątkową lekturę.

(fot. RG)

- Myślę, że Mickiewiczowi należy się szacunek. Pozostawił po sobie dobro narodowe – mówi jedna z uczestniczek.

- Wcześniej „Dziady” były krytykowane, ośmieszane, a obecnie jest duży powrót do Mickiewicza – przyznaje jej znajoma.

Co ciekawe, także wśród młodszych twórczość Mickiewicza może wzbudzić zainteresowanie.

- Wydaje mi się, że Mickiewicz jest mocno niezrozumiany. Nie jestem wielkim fanem książek Mickiewicza, ale bardzo lubię jego wiersze, na przykład balladę „Romantyczność”. „Dziady” również lubię – mówi uczeń z Zespołu Szkół Pijarskich, jeden z uczestników wydarzenia, .

Życzymy, aby tegoroczna edycja Narodowego Czytania zachęciła do ponownego sięgnięcia do klasyki literatury polskiej i była miłym doświadczeniem, łączącym pokolenia.

Towarzyszący akcji festyn rodzinny w miasteczku szkolnym przy ul. Saperów ma potrwać do godziny 16.