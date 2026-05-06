Otwierasz. Odkrywasz. Tydzień Bibliotek w Bibliotece Elbląskiej

XXIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w 2026 roku odbędzie się w dniach 8-15 maja pod hasłem „Biblioteka. Otwierasz. Odkrywasz”. To inicjatywa promująca czytelnictwo oraz podkreślająca rolę bibliotek w życiu lokalnych społeczności. Jak co roku – zachęcamy do wspólnego świętowania i zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na szereg wydarzeń: spotkania autorskie, warsztaty, kiermasz książek oraz rozmowy o literaturze. Sprawdźcie, co dla Was przygotowaliśmy.

6.05, godz. 10:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – Zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce” wokół książki „Dinek i braciszek. Przygody małego dinozaura” Anny Podgórskiej (zapisy: tel. 55 625 60 90) wiek: dzieci w wieku 2-3 lata wraz z opiekunem

8.05, godz. 11:00-13:00, Gra terenowa „Zabytki kultury i natury” (zapisy: tel. 55 611 00 66)

wiek: grupy klas 5-7 szkoły podstawowej

8.05, godz. 11:30, Filia biblioteczna Słoneczna, ul. Słoneczna 29 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla smyka wokół książki Astrid Debos „Miłości” (wstęp wolny) wiek: dzieci 2-4 lata z opiekunem

8.05, godz. 16:00, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – „Jestem kobietą” – warsztaty rozwoju osobistego z Katarzyną Mikołajczak-Niemczuk (zapisy: tel. 55 625 60 90 )

8.05, godz. 16:00, Filia biblioteczna Słoneczna, ul. Słoneczna 29 – Warsztaty dla młodzieży FLIP ART – kolaż papierowy (wstęp wolny) wiek: młodzież 13+

8.05, godz. 17:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Baśniowy stand-up (zapisy: tel. 55 625 60 23) wiek: 5+ z opiekunem

8.05, godz. 17:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – Robótkoteka – wspólne szydełkowanie (wstęp wolny)

9.05, godz. 11:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – Warsztaty kosmetyczne z Emilią Bednarczyk (zapisy: tel. 55 625 60 95)

9.05, godz. 10:00, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7 – Warsztaty ilustratorskie dla dzieci z Karoliną Lijklemą (zapisy: tel. 55 625 60 32) wiek: dzieci 6-10 lat z opiekunem

9.05, godz. 10:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Warsztaty literacko-plastyczne „Małe co nieco dla dużego spokoju” wokół książki „O dzieciach, które kochają książki” Petera Carnavasa (zapisy: tel. 55 625 60 23) wiek: dzieci 6-10 lat z opiekunem

9.05, godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 – Rodzinne warsztaty ogrodnicze (wstęp wolny) wiek: dzieci 5+ lat z opiekunem

9.05, godz. 12:00, Filia biblioteczna Pozytywka, al. J. Piłsudskiego 17 – Rodzinna sobota w bibliotece – warsztaty literacko-plastyczne w j. angielskim wokół książki „Very Hungry Caterpillar” Erica Carle (zapisy: tel. 55 625 60 85) wiek: dzieci w wieku 3-7 lat z opiekunem

9.05, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Mangi dla młodzieży (wstęp wolny)

12.05, godz. 12:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla starszych dorosłych i rozmowa o książce Ashii Lemmie „Pięćdziesiąt imion deszczu” (wstęp wolny)

12.05, godz. 16:00, Filia biblioteczna Pozytywka, al. J. Piłsudskiego 17 – Warsztaty plastyczne „Dekoart” – tworzenie biżuterii z żywicy UV (zapisy: tel. 55 625 60 85)

13.05, godz. 16:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – Luźny Rummikub – gramy bez spiny, bez liczenia punktów, bez zegara, dla czystej radości grania (wstęp wolny)

13.05, godz. 18:00, Filia biblioteczna Słoneczna, ul. Słoneczna 29 – Spotkanie autorskie z Przemysławem Borkowskim (wstęp wolny)

14.05, godz. 11:30, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – Rękodzieło bez metryki – spotkania seniorów (wstęp wolny)

14.05, godz. 13:00, Filia biblioteczna Pozytywka, al. J. Piłsudskiego 17 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i rozmowa o książce Alana Bennetta „Czytelniczka znakomita” (wstęp wolny)

14.05, godz. 16:00, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i rozmowa o książce Mary Ann Shaffer i Annie Barrows „Stowarzyszenie Miłośników Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek” (wstęp wolny)

14.05, godz. 16:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 – „Artystyczne Poruszenia” – warsztaty dla dorosłych z tworzenia stempli z gliny do ekslibrisu (zapisy: tel. 55 611 00 66)

15.05, godz. 13:00, Filia biblioteczna Pozytywka, al. J. Piłsudskiego 17 – Warsztaty plastyczne „Dekoart dla starszych dorosłych” – tworzenie biżuterii z żywicy UV (zapisy: tel. 55 625 60 85)

15.05, godz. 14:00, Filia biblioteczna Słoneczna, ul. Słoneczna 29 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla starszaka i rozmowa o książce Roalda Dahla „Charlie i fabryka czekolady” (wstęp wolny) wiek: dzieci 9-12 lat

16.05, godz. 10:00-15:00, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7 – Kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru

16.05, godz. 11:00, Filia biblioteczna Słoneczna, ul. Słoneczna 29 – Smocze spotkanie autorskie dla dzieci z Pawłem Gołuchem (wstęp wolny)

17.05, godz. 11:00-15:00, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7 – Kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru