Paweł Kleszcz u Sewruka

Jaki będzie elbląski teatr pod dyrekcją Pawła Kleszcza? Nowy dyrektor w czwartek (7 września) przedstawił plany na najbliższy sezon artystyczny.

- Nazywam się Paweł Kleszcz i jestem dyrektorem teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Jestem aktorem, reżyserem wielkich widowisk, lektorem, realizatorem, działaczem kultury, działaczem sportu. Jestem osobą, która wiele zrobiła w biznesie, w kwestii szkoleń biznesowych. Skończyłem Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, obecnie Akademię Teatralną. Po szkole trafiłem do teatru Syrena – mówił Paweł Kleszcz, nowy dyrektor elbląskiej sceny, podczas czwartkowej konferencji prasowej w teatrze.

Nowy dyrektor swoje obowiązki objął 1 września. Kontrakt podpisał na 5 lat. Przed Pawłem Kleszczem stoi zadanie zakończenia rozbudowy teatru. Już wiemy, że inwestycja jest opóźniona względem harmonogramu. Z tego tytułu teatr nalicza kary umowne.

- Wykonawca zobowiązał się, że w wariancie pesymistycznym do końca października zakończy swoje prace. Potem będą odbiory, urządzanie. Jest nadzieja, że z nowym rokiem będziemy cieszyć się nowymi przestrzeniami – poinformował Paweł Kleszcz.

Oczywiście, trwające prace nie oznaczają „zamknięcia” teatru. Do końca października na scenie będziemy mogli obejrzeć przedstawienie dla dzieci „Koziołek Matołek” (reż. Cezary Żołyński), Balladyna (reż. Janusz Wiśniewski) oraz „Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna” (reż. Katarzyna Deszcz). 28 października zaplanowano pierwszą w tym sezonie premierę „Sługi dwóch panów” w reżyserii Pawła Paszty. Próby do przedstawienia trwają. W listopadzie zaplanowano też powrót „Skrzypka na dachu”.

Nowy dyrektor w sezonie 2023/24 przewiduje cztery premiery na dużej scenie. Oprócz wspomnianej „Sługi dwóch panów” pozostałe tytuły nie są znane. Tradycyjnie jednej premiery możemy spodziewać się w Sylwestra (lub kilka dni wcześniej). Wiosną swoje spektakle w Elblągu wyreżyserują Igor Gorzkowski oraz Marcin Sławiński. Jakie to będą tytuły? Na razie nie wiadomo.

To na początek. Po zakończeniu inwestycji i oddaniu do użytku m.in. Malej Sceny, jak też sali prób, dyrektor planuje zwiększenie działalności teatralnej i okołoteatralnej. Prawdopodobnie w 2024 r. doczekamy się dwóch premier na Małej Scenie. Zespół teatralny ma też zostać powiększony.

Czym teatr Pawła Kleszcza będzie się różnił od teatru Mirosława Siedlera, który kierował tą instytucją ponad 20 lat?

- Zupełnie innym repertuarem, który do tej pory nie byłby możliwy do realizacji na tej scenie. To jest scena, która wymaga, aby realizacje były widowiskowe. Tym, że będziemy mogli równolegle grać: robić próby jednego spektaklu, grając inny. W tej chwili teatr gra bardzo mało – podsumował nowy dyrektor.