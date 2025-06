Kąpielisko zaprasza od poniedziałku

W poniedziałek, 30 czerwca, o godz. 12 zostanie otwarty Park Wodny Dolinka. Nowe kąpielisko przy ul. Spacerowej kosztowało 90 mln złotych i ma być otwarte, jeśli pogoda pozwoli, do połowy września. Cennik ma być znany w piątek.

Nowe kąpielisko o głębokości od 1,2 do 1,8 m powstało w miejscu tzw. wojskowej niecki byłego basenu. Ma pięć zjeżdżalni, tory pływackie, brodziki dla dzieci, rwącą rzekę, pomosty, boiska do siatkówki plażowej i kometki, tereny zielone oraz całe zaplecze sanitarne i gastronomiczne. Powstało też 100 nowych miejsc parkingowych dla aut osobowych, miejsca dla osób z niepełnosprawnościami i autokarów. Powierzchnia basenów wynosi ok. 2,1 tys. m kw, terenów rekreacyjnych - 9,6 tys. m kw, a powierzchnia terenów utwardzonych zajmuje obszar ok. 4 tys. m kw. Powstały też dwa budynki, w których mieści się zaplecze technologiczne i techniczne, szatnie z częścią socjalną, na jednym z nich jest taras wypoczynkowy.

Oficjalne otwarcie kąpieliska Park Wodny Dolinka odbędzie się w poniedziałek, 30 czerwca o godz. 12. Ma być czynne w godz. 9-20 najprawdopodobniej do połowy września, jeśli pogoda pozwoli.

- Mam świadomość tego, że jest to przedsięwzięcie sezonowe, natomiast rolą samorządu jest wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom, a mieszkańcy oczekiwali tego kąpieliska. Wiem, że u nas sprawa kąpieliska jest historycznie i sentymentalnie uwarunkowana. Sam doskonale pamiętam, jak spędzałem tu wakacje, w starym wydaniu, ale to już nie ma racji bytu ze względu na to, jakie są wymagania - mówi Michał Missan. - Udało nam się pozyskać na tę inwestycję duże dofinansowanie z rządowego programu, poprzedniej kadencji, i warto to podkreślić. Trudno było tego nie wykorzystać. Cieszę się, że moim udziałem będzie otwarcie tego basenu i mam nadzieję, że mieszkańcy też się cieszą - mówi prezydent, dodając, że przed władzami miasta jeszcze w tej kadencji je dokończenie modernizacji drugiej części dawnego kąpieliska.

- Szukamy źródła finansowania, myślimy mocno o funkcji retencyjnej tej drugiej części w połączeniu ze sportami wodnymi, które można byłoby na takim akwenie uprawiać. Zrobię wszystko, by tę inwestycję zrealizować w tej kadencji. To przedsięwzięcie wydaje się dużo prostsze niż to, które teraz otwieramy - dodaje Michał Missan.

Wstęp będzie płatny. Ile będzie kosztował? Tego dowiemy się w piątek, bo cały czas – jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie – w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji trwają prace nad cennikiem, który będzie zróżnicowany w zależności od dnia tygodnia, wieku osób czy pod względem oferty dla rodzin. Cennik zatwierdzi zarządzeniem prezydent Elbląga. Dowiedzieliśmy się za to, że bilet wstępu będzie obowiązywał przez cały dzień, pod warunkiem że jego posiadacz nie opuści wcześniej obiektu. Ponowne wejście tego samego dnia będzie oznaczało konieczność zakupu nowego biletu.