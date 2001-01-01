Piękna Lucynda na otwarcie sezonu

“Piękna Lucynda” otworzy nowy sezon w elbląskim teatrze. Premiera już w sobotę (27 września), a na scenie widzowie zobaczą między innymi Martę Piętkę, Małgorzatę Jakubiec-Hauke, Filipa Warota i Mikołaja Ostrowskiego.

“Piękna Lucynda” Mariana Hemara to spektakl pełen zabaw słownych, błyskotliwych dialogów, piosenek i nawiązań do operetki. Reżyserii podjęła się Magdalena Smalara, a będzie to 322. premiera w Teatrze im. Aleksandra Sewruka.

- Mam nadzieję, że gdy zdecydują się państwo przyjść do teatru, to spędzą miłe dwie godziny, nie myśląc o niczym innym tylko o perypetiach miłosnych Adama i Lucyndy, które są momentami mrożące krew w żyłach, a miejscami powodują, że krew krąży w innych miejscach – mówiła podczas wtorkowej (23 września) konferencji prasowej Magdalena Smalara.

Spektakl "Piękna Lucynda", fot. Anna Dawid

W spektaklu wystąpią: Marta Piętka, Małgorzata Jakubiec-Hauke, Paulina Lubowiecka, Magdalena Fennig-Rusinowska, Renata Gosławska (gościnnie) oraz Filip Warot, Mikołaj Ostrowski, Artur Hauke, Lesław Ostaszkiewicz i Marcin Tomasik.

- Dla mnie jest to wyjątkowe przedsięwzięcie. To jedna z ostatnich moich realizacji i jedna z ostatnich ról w teatrze, ponieważ odchodzę na emeryturę. Bardzo sentymentalnie traktuję tę współpracę ze wspaniałymi ludźmi, bardzo zdolnymi. Jestem w elbląskim teatrze od 35 lat – mówił podczas konferencji prasowej Lesław Ostaszkiewicz, który zagra w spektaklu Skarbnika.

Premiera w sobotę, 27 września o godz. 18.