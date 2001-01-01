Pisanie siebie. Spotkanie z Michałem Witkowskim

W środę, 1 października, o godz. 18:00 gościem Biblioteki Elbląskiej będzie Michał Witkowski – znakomity pisarz, felietonista, autor lubianych i wielokrotnie nagradzanych książek, tj. „Lubiewo”, „Fototapeta”, „Margot”, „Drwal”, „Fynf und cfancyś” i ostatniej „Wiara. Autobiografia”, w której najgłośniej mówi: »to ja«. W innych pisze siebie – czasem wprost, czasem przez maski i fikcję. To na pewno będzie wyjątkowe spotkanie.

Punktem wyjścia do rozmowy będzie najnowsza książka „Wiara. Autobiografia”. Autor od początku swojej twórczości uprawia literaturę silnie zakorzenioną w autobiografizmie – w pewnym sensie pisze swoją autobiografię przez wszystkie swoje książki. Czy to jeszcze autobiografizm, czy już autofikcja? Odpowiedzi poszukamy podczas spotkania. Porozmawiamy także o innych motywach obecnych w jego pisarstwie, pełnym literackich odniesień, humoru i autoironii. Nie zabraknie też wątków ze świata showbiznesu, w którym Michał Witkowski bywa obecny.

Michał Witkowski to autor wielu książek, m.in. „Lubiewo”, „Fototapeta”, „Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej”, „Margot”, „Drwal”, „Zbrodniarz i dziewczyna”, „Fynf und cfancyś”, „Wymazane”, „Tango”, „Wiara. Autobiografia)”. Pięciokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”: w 2006 r. za „Lubiewo”, w 2007 za „Fototapetę”, w 2012 za „Drwala”, w 2018 za „Wymazane” oraz w 2024 za „Wiara. Autobiografia”, za którą otrzymał Nike Czytelników. W 2006 r. otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia za „Lubiewo”, a w 2008 był nominowany do tej nagrody za powieść „Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej”. Trzykrotnie nominowany do Paszportów „Polityki”: w 2007 r. został laureatem tej nagrody. Niedawno został laureatem Nagrody im. Adama Mickiewicza za najnowszą książkę „Wiara. Autobiografia”.

Rozmowę z autorem poprowadzi Aleksandra Buła. Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Bliskie strony: historie rodzinne, biografie, autobiografie, dzienniki” dofinansowanego z programu Promocja czytelnictwa 2025 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.