To oni wyremontują dworzec we Fromborku

Ostatecznie to firma z Braniewa przeprowadzi zapowiadany wcześniej remont dworca we Fromborku. Ma być on „przestrzenią wydarzeń kulturalnych”.

Najpierw przypomnijmy. W ramach inwestycji we Fromborku ma powstać m. in. przestrzeń wydarzeń kulturalnych ze strefą wystawową, punkt informacyjny oraz miejsce socjalno-sanitarne etc. Inwestycja ma być dofinansowana z funduszu Polski Ład, w ramach 8 edycji tego programu udzielono promesy na kwotę 1,8 mln zł.

Budynek stacji kolejowej we Fromborku wybudowano w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku, po wyburzeniu dawnego, stylowego dworca. Do 2005 roku była w nim czynna kasa biletowa, a w 2006 roku trasę Kolei Nadzalewowej pokonał ostatni regularny pociąg. Budynek obecnie jest zamknięty. Kilka lat temu m. in. tam realizowano film „Zupa nic” Kingi Dębskiej.

Pewnych komplikacji nie brakowało w ogłoszonym przetargu. W postępowaniu zgłosiły się trzy firmy.

- Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu, następnie poinformował o wynikach kwalifikacji ofert do negocjacji i zaprosił zakwalifikowanych Wykonawców do negocjacji. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosił Wykonawców do składania ofert dodatkowych. W terminie wyznaczonym na składanie ofert dodatkowych, tj. do dnia 23 lipca 2025 r. do godz. 10 złożono 1 ofertę – czytamy w uzasadnieniu wyboru oferty.

Fot. Anna Dawid, arch. portEl.pl

Ostatecznie wybrano firmę z Braniewa Apartament S.C. Szurpicka Zofia, Jankowska Urszula, która za swoje usługi zaproponowała kwotę 2 mln 347 tys. zł (Kompleksowa Obsługa Budownictwa Joanna Kujawska oczekiwała 3 mln 850 tys. zł, o 42 tys, zł mniej niż przed negocjacjami, z kolei Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. z Torunia 3 mln 677 tys. zł).

- W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia o 347 034,30 zł brutto, Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do kwoty podanej w ofercie – czytamy w postępowaniu.

Upraszczając: kwoty wszystkich ofert przekraczały założenia samorządu, ostatecznie tę zakładaną przez urzędników kwotę podniesiono do ceny najniższej oferty. Wszystkie firmy proponowały 48 miesięcy gwarancji. Trwa weryfikacja postępowania, nie podpisano jeszcze umowy.