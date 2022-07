„Poproszę dwie porcje kultury, kawałek obrazu, trochę muzyki...”

Za Mostem Wysokim wczoraj (2 lipca) otwarto kiosk. Jednak nie taki zwykły, bo to... „Kiosk Kultury”. Zobacz zdjęcia.

Skąd się zrodził pomysł na kiosk? Podczas spotkania towarzyskiego ("zakrapianego ambrozją") padło hasło: „Fajnie byłoby zrobić minigalerię sztuki w kiosku ruchu”.

- Znalazł się od razu taki kiosk, który przyszedł do głowy, stał przy ulicy Słonecznej - mówił Wojciech Minkiewicz ze Stowarzyszenia Kulturalnego „Co Jest?” podczas otwarcia przybytku. - Stał tam dłuższy czas, zaniedbany, samotny, chlipiący nocami, my postanowiliśmy dać mu kolejne życie – dodał. Od pomysłu udało się przejść do działań, a więc przetransportowania, remontu, a wreszcie otwarcia kiosku. - W tym kiosku mamy zamiar realizować tak długo, jak się da, czyli jakiś czas (śmiech), różne przedsięwzięcia kulturalne, od wystaw, przez minikoncerty, spotkania literackie, po spotkania „po prostu”. Ma on być miejscem, żeby fajni ludzie w tym mieście, a takich nie brakuje, jak widać na załączonym obrazku, mogli przyjść i spędzić trochę czasu ze sobą pod pretekstem kulturalnym. Dziś jest to pretekst sztuk wizualnych.

Jak mówił Wojciech Minkiewicz, „kuratorem czy kustoszem” kiosku został pomysłodawca inicjatywy, Janusz Kozak (Gore77). W nowym kulturalnym przybytku można było oglądać właśnie jego prace.

Fot. Anna Dembińska

- Ja pewnie bym to nosił jeszcze z 10 lat (pomysł na kiosk – red.) i pewnie nic bym z tym nie zrobił, a oni to zrobili - mówił o kiosku i przygotowaniu go przez stowarzyszenie Janusz Kozak. - To słowo kustosz i kurator to oczywiście rodzaj pewnego dowcipu. Tak naprawdę chodzi o to, żeby coś tutaj się działo i żeby nadać temu dobry, właściwy, wesoły sznyt, ale to zależy, nie wszystkie rzeczy pewnie będą wesołe – mówił. - Dziś zaczynamy wystawą ode mnie, myślę, że każdy, kto widział chociaż jedną moją pracę albo śledzi to, co dzieje się w mediach społecznościowych, czy kiedyś w Mjazzdze, to niczym go nie zaskoczę, to rzeczy, które idą mniej więcej tym samym tropem – dodał. O pracach Janusza Kozaka mówi już sporo jego artystyczny pseudonim, bywają niepokojące, sięgają do popkultury, a Gore77 jest autorem m. in. plakatów i okładek płyt muzycznych.

Kolejne spotkania w i przy kiosku zapewne będą ogłoszone wkrótce.

- Najważniejsze jest to, żeby jeszcze raz wybrzmiało tutaj słowo, hasło „pretekst”. Ten kiosk, to wszystko jest po to, żebyśmy się mogli spotkać – mówił Janusz Kozak.

Dodajmy, że Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? żeby zorganizować "Kulturalny Kiosk" zaprosiło chętnych do udziału w internetowej zrzutce. Udało im się zebrać ponad 4,5 tys. zł.

Dziś, 3 lipca, stowarzyszenie organizuje kolejny koncert w ramach cyklu Miasto. Gramy. Grupa Art'N'Voices Vocal Ensemble zagra w Galerii EL o 19 (koncert ma się odbyć planowo mimo niedawnego uszkodzenia dachu galerii przez burzę). Warto też zaznaczyć, że Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zgłosiło kiosk i związane z nim działania kulturalne do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.