Pozdrowienia z Bażantarni, czyli plenerowa wystawa pocztówek

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zapraszają na plenerową wystawę „Pozdrowienia z Bażantarni”, przygotowaną w ramach XXIX Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2026. To wyjątkowa okazja, by podczas jednego popołudnia odbyć sentymentalną podróż do dawnej Bażantarni i poznać historię jednego z najbardziej malowniczych zakątków Elbląga. Wystawa będzie dostępna 9 sierpnia w godzinach 14-19.

To niepowtarzalna okazja, by odkryć historię jednego z najpiękniejszych miejsc Elbląga – Bażantarni, dawniej znanej jako Vogelsang. Na 10 planszach zaprezentujemy 30 wyjątkowych przedwojennych pocztówek, ukazujących leśne ścieżki, malownicze wąwozy, nieistniejące już wieże widokowe, dawne gospody oraz zakątki, które przez dziesięciolecia były ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców. Każda pocztówka to nie tylko piękny obraz, ale także fragment historii Elbląga i świadectwo niezwykłej więzi dawnych elblążan z Bażantarnią.

Wystawa będzie dostępna tylko tego jednego dnia, dlatego nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby spojrzeć na Bażantarnię oczami mieszkańców sprzed ponad stu lat.

Uwaga: Wystawa ma charakter plenerowy. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość jej odwołania lub skrócenia czasu ekspozycji w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

9 sierpnia 2026 r.; godz. 14 wstęp wolny, obok muszli koncertowej w Bażantarni.

Organizatorzy: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej,

Opracowanie merytoryczne i udostępnienie zbiorów: Zbigniew Zajchowski, Kamil Zimnicki

Opracowanie graficzne: ELPOSTER – Jolanta Olszewska.

XIX Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2026 Patronatem Honorowym objął Prezydent Elbląga dr Michał Missan.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Cleaner.

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