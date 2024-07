Prognoza pogody na weekend? Nadchodzi amerykański powiew klasyki

Wystawy amerykańskich aut i motocykli, przejażdżki po Starym Mieście, turniej koszykówki ulicznej 2 na 2 i koncerty. Zbliża się trzecia edycja USĄ - Amerykańskiego Weekendu w Elblągu!

Lipiec jest ważnym miesiącem dla Amerykanów, bo 4 lipca to rocznica uchwalenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Z tej okazji w sklepach nie brakuje sztucznych ogni, ozdób czy słodyczy w kolorach flagi USA. Teraz trochę tego klimatu przywędruje do nas, bo już w piątek rozpocznie się impreza znana jako USĄ - Amerykański Weekend w Elblągu, którego organizatorami są G&S Classics oraz Stowarzyszenie Kulturalne Co jest?

Spontaniczny pomysł

To już trzecia edycja wydarzenia. A skąd właściwie wzięła się inicjatywa?

- Zebrała się grupa pasjonatów amerykańskiej motoryzacji, kolekcjonerzy, którzy wpadli na pomysł, by pokazać to ludziom, bo uznali, że warto - opowiada Wojtek Minkiewicz ze Stowarzyszenia Kulturalnego Co jest?, który odpowiada za sferę kulturalną i artystyczną.

- Początki były bardzo spontaniczne - dodaje Sebastian Drewek z G&S Classics. - Zrodził się pomysł pokazania aut, jakie posiadamy. Przy okazji może jakiś koncert, jakiś konkurs, tak naprawdę to był spontan na maxa. Następne imprezy były już bardziej przemyślane i z pomysłami. Teraz jest jeszcze fajniej i chcemy, żeby ten czas zapamiętano jako przygodę z USA.

Wyzwania i atrakcje

Jak wyznaje Wojciech Minkiewicz, Amerykański Weekend, jak inne motoryzacyjne imprezy, odbywa się na świeżym powietrzu, co potrafi być kłopotliwe.

- Naszą największą przeciwnością jest pogoda, bo od niej uzależniona jest frekwencja. Imprezy plenerowe zawsze wiążą się z ryzykiem. Podczas pierwszej edycji było więcej ludzi niż podczas drugiej, zobaczymy, jak będzie tym razem, ale to nie jest impreza komercyjna, przygotowujemy ją bez względu na to, ile przyjdzie osób. Atrakcje są naprawdę fajne, więc podejrzewam, że ludzi i tak będzie sporo - mówi Wojtek Minkiewicz.

Do atrakcji w tym roku należy między innymi turniej koszykówki ulicznej 2 na 2 czy scenki tematyczne dla dzieci. Nie zabraknie też koncertów i przejażdżek klasycznymi amerykańskimi autami po starówce.

Chęć dzielenia się pasją

- Przygotowanie imprezy jest koncepcyjne i praktyczne. Praktyczne polega na ustawieniu stanowisk, co zajmuje dzień lub dwa, ale plany robimy już kilka miesięcy wcześniej. Na szczęście mamy wsparcie miasta i grupę ludzi, którym się chce, którzy poświęcają swój czas i energię. To impreza oparta na schematach i skojarzeniach z amerykańską kulturą, w której chodzi o rozrywkę. Mamy frajdę z samego jej przygotowywania, a motywacją jest chęć dzielenia się pasją, samo to wystarcza - wyznaje Wojtek Minkiewicz.

- Moim osobistym motywatorem jest chyba mój syn Szymon, który podsyła swoje pomysły, kiedy tylko zaczynamy przygotowania do imprezy. Wraz z przyjaciółmi wspieramy się i pomagamy sobie nawzajem. Teraz cała ta grupa ludzi, począwszy od sponsorów, projektantów gadżetów, mechaników, laweciarzy, ochroniarzy i ludzi od gastronomi, będzie się wspólnie bawić na imprezie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, od piątku do niedzieli w dzień wystawa i atrakcje, a wieczorami koncerty. Na tym sobotnim pojawią się tańczący cowboye, którzy będą uczyć tańca przy muzyce country - mówi Sebastian Drewek.

Amerykański weekend trwać będzie na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego od piątku do niedzieli 12-14 lipca.

𝙋𝙍𝙊𝙂𝙍𝘼𝙈 𝙄𝙈𝙋𝙍𝙀𝙕𝙔:

𝟭𝟮 𝙡𝙞𝙥𝙘𝙖 (piątek), godz. 𝟭𝟲:𝟬𝟬

𝙊𝙩𝙬𝙖𝙧𝙘𝙞𝙚 𝙒𝙮𝙨𝙩𝙖𝙬𝙮 Amerykańskich 𝘼𝙪𝙩 𝙞 𝙈𝙤𝙩𝙤𝙘𝙮𝙠𝙡𝙞

▪️ auta zabytkowe i nowoczesne

▪️ kabriolety

▪️ pick upy

▪️ limuzyny

▪️ terenowe i inne

Przejażdżki 𝙠𝙖𝙗𝙧𝙞𝙤𝙡𝙚𝙩𝙖𝙢𝙞 ulicami Starego Miasta

𝙆𝙞𝙙𝙨 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙜𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙 - Strefa dla dzieciaków - zjeżdżalnia, samochody z bajek i inne

𝙂𝙧𝙖𝙛𝙛𝙞𝙩𝙞 𝘽𝙧𝙞𝙙𝙜𝙚 - Obrazy malowane na żywo - technika tradycyjna i graffiti

godz, 𝟮𝟬:𝟯𝟬 - 𝙆𝙤𝙣𝙘𝙚𝙧𝙩 𝙋𝙍𝙊𝙐𝘿 𝙈𝘼𝙍𝙔

Tribute to Creedence Clearwater Revival



𝟭𝟯 𝙡𝙞𝙥𝙘𝙖 (𝙨𝙤𝙗𝙤𝙩𝙖), godz. 𝟭𝟬:𝟬𝟬

𝙒𝙮𝙨𝙩𝙖𝙬𝙖 Amerykańskich 𝘼𝙪𝙩 𝙞 𝙈𝙤𝙩𝙤𝙘𝙮𝙠𝙡𝙞

Przejażdżki 𝙠𝙖𝙗𝙧𝙞𝙤𝙡𝙚𝙩𝙖𝙢𝙞 ulicami Starego Miasta

𝙆𝙞𝙙𝙨 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙜𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙

godz. 𝟭𝟮:𝟬𝟬

𝙏𝙪𝙧𝙣𝙞𝙚𝙟 Koszykówki 𝙐𝙡𝙞𝙘𝙯𝙣𝙚𝙟 𝟮𝙭𝟮 𝙎𝙩𝙧𝙚𝙚𝙩𝙗𝙖𝙡𝙡

Zgłoszenia przez profil G&S Classic, drużyny zawodników 16+, nagrody pieniężne dla zwycięzców!

godz. 𝟭𝟯:𝟬𝟬

𝘼𝙍𝙈𝙒𝙍𝙀𝙎𝙏𝙇𝙄𝙉𝙂 - 𝙄𝙄 𝙈𝙞𝙨𝙩𝙧𝙯𝙤𝙨𝙩𝙬𝙖

Zawody w siłowaniu na rękę, zgłoszenia 10:00 - 12:30 na miejscu, pula nagród 5000 zł!

𝙂𝙧𝙖𝙛𝙛𝙞𝙩𝙞 𝘽𝙧𝙞𝙙𝙜𝙚

Obrazy malowane na żywo - technika tradycyjna i graffiti

Godz. 𝟮𝟬:𝟯𝟬

𝙆𝙤𝙣𝙘𝙚𝙧𝙩 𝘿𝙍𝙊𝙂𝘼 𝙉𝘼 𝙊𝙎𝙏𝙍𝙊Ł𝙀̨𝙆𝙀̨

Muzyka country, taniec liniowy i wszystko, co kojarzy się z porządną zabawą w sobotni wieczór na amerykańskiej prowincji 😉

𝟭𝟰 𝙡𝙞𝙥𝙘𝙖 (𝙣𝙞𝙚𝙙𝙯𝙞𝙚𝙡𝙖)

𝙒𝙮𝙨𝙩𝙖𝙬𝙖 Ameykańskich 𝘼𝙪𝙩 𝙞 𝙈𝙤𝙩𝙤𝙘𝙮𝙠𝙡𝙞

Przejażdżki 𝙠𝙖𝙗𝙧𝙞𝙤𝙡𝙚𝙩𝙖𝙢𝙞 ulicami Starego Miasta

𝙆𝙞𝙙𝙨 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙜𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙

𝟭𝟱:𝟬𝟬 Zakończenie imprezy

Na terenie Wystawy przygotowane zostaną strefy tematyczne:

▪️ Auta z bajek (spotkanie ze Złomkiem i Zygzakiem McQueenem)

▪️ Ranczo

▪️ Hollywood (słynni aktorzy i celebryci)

▪️ Pole golfowe

▪️ Stanowisko Coca-Cola

▪️ Amerykański bufet (hot dogi, barbeque, pizza i inne)

Wystawa, zawody sportowe, Kids Playground - obowiązują cegiełki (do nabycia przed wejściem)

Koncerty - wstęp bezpłatny