Promyk będzie jaśniejszy

Trwa remont Centrum Tańca Promyk przy ul. Browarnej. Prace mają kosztować prawie 2,1 mln zł. Po wakacjach trenująca tu młodzież zyska nowoczesne warunki do uprawiania tańca.

Budynek Promyka ma być docieplony zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz. Wymienione zostaną w nim okna, drzwi zewnętrzne, podłogi i dach. Wykonawca przebuduje także wentylację, system grzewczy i wymieni oświetlenie na energooszczędne. Na budynku zostaną zainstalowane także panele fotowoltaiczne.

- Obecnie trwa wymiana podłóg w trzech salach treningowych o łącznej powierzchni 326 m kw., przygotowywane są fundamentu pod wykonanie pionowej izolacji, w salach treningowych zostały też wykonane dwa otwory na nowe okna – informuje Centrum Spotkań Europejskich Światowid, do którego należy Centrum Tańca Promyk.

Inwestycja, jak zapewnia Antoni Czyżyk, dyrektor CSE Światowid, ma być gotowa we wrześniu. Będzie kosztować 2 mln 88 tysięcy złotych, z czego prawie 1,7 mln zł to dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), reszta to wkład własny samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.