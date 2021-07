Proregion w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na nowy cykl bezpłatnych projekcji – „Proregion”. 28 lipca o godzinie 17:15 pokaz filmu „Przychodźcy".

„Proregion” to cykl, który powstał z myślą o wszystkich miłośnikach lokalnych historii. Przez trzy miesiące – od lipca do września będzie można zobaczyć krótkie filmy dokumentalne prezentujące ciekawostki z życia regionu. Cykl rozpocznie projekcja filmu „Przychodźcy”, zrealizowanego w 2019 roku. Dokument przedstawia świadectwa pionierów – osób, które osiedliły się w naszym mieście tuż po zakończeniu II wojny światowej. Dzięki bohaterom filmu mamy okazję poznać historię Elbląga, o której nie dowiemy się z kart podręczników. To opowieści bardzo osobiste, pokazujące, jak funkcjonowało miasto po 1945 roku. Wszystkie seanse „Proregionu” odbywać się będą w sali studyjnej. Wstęp na pokazy jest bezpłatny.