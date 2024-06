Przed nami finał II Elbląskiego Festiwalu Organowego

Przed nami ostatni koncert tegorocznej edycji Elbląskiego Festiwalu Organowego, w którym wystąpi Andreas Jetter (ur. 1978). Od 2010 roku jest dyrektorem muzycznym katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chur w Szwajcarii (w tym jako organista katedralny i kapelmistrz), jak również kierownikiem artystycznym tamtejszych Katedralnych Koncertów Organowych.

W latach 2013-2023 był kantorem kościoła Najświętszej Marii Panny, wcześniej zaś, od 2004 do 2010, organistą w byłym opactwie Salem. Studiował muzykę kościelną, organy, fortepian i dyrygenturę na uczelniach w Esslingen, Rottenburgu, Trossingen oraz Tybindze. Z wyróżnieniem ukończył studia na fortepianie i dyrygenturę w Instytucie Rachmaninowa przy Konserwatorium Czajkowskiego w Moskwie (jako pierwszy zagraniczny stypendysta Federacji Rosyjskiej z "Czerwonym Dyplomem" w 2002 roku). Występował jako organista, pianista oraz dyrygent w najważniejszych katedrach, kościołach oraz salach koncertowych świata. Jako pianista, wraz z Mołdawską Orkiestrą Symfoniczną, nagrał dla wytwórni Koch Discover wszystkie koncerty fortepianowe Siergieja Rachmaninowa. Nagrywał również koncerty fortepianowe Brahmsa, Schumanna i Stanforda. Szczególnie interesujące są jego nagrania późnoromantycznej muzyki organowej: wszystkie sonaty Maxa Gulbinsa (jako tzw. Elbląskie Dzieła Organowe), transkrypcja symfonii Hansa Rotta na organy czy twórczość organowa Franza Schmidta. Jako dyrygent wykonywał późnoromantyczne dzieła, m.in. „Quo vadis?” Feliksa Nowowiejskiego czy „Moses” Maxa Brucha.

Koncert finałowy będzie miał szczególny charakter. Andreas Jetter, który, co istotne, posiada silne korzenie związane z naszym miastem, przedstawi repertuar, który zestawiony został z dzieł mających jedną wspólną cechę – Elbląg. Będzie to, jak pisze kierownik artystyczny Festiwalu Bartosz Skop, „swoista podróż w czasie”. Najstarszym dziełem, które usłyszymy, będzie „Epithalamion” – radosny utwór przeznaczony do uroczystości ślubnych, wydany w 1616 roku przez organistę kościoła Trzech Króli w Elblągu Martina Raphuna. Będzie to pierwsze od dziesięcioleci publiczne wykonanie tego zapomnianego utworu. Usłyszymy też szereg kompozycji autorstwa Friedricha Wilhelma Markulla. Urodzony w Rychlikach, wychowany w Elblągu, przez ponad pół wieku (w latach 1836-1887) pełnił funkcję pierwszego organisty Kościoła Mariackiego w Gdańsku. To jednak Elbląg uznawał za miasto rodzinne. Słusznie uchodzi za najsłynniejszego kompozytora naszego regionu w XIX wieku. Z jego dorobku usłyszymy Preludia chorałowe, jego opracowanie na organy chóru z oratorium „Die Schöpfung” Józefa Haydna oraz sonatę nt. chorału „Nun danket alle Gott”. Wielką atrakcją będzie również postać Maxa Gulbinsa i jego sonata nr 1 c-moll op. 4 skomponowana i wydana w czasie, gdy pracował w Elblągu jako kantor kościoła Trzech Króli. Mimo że w naszym mieście pracował jedynie w latach 1900-1907, zaś resztę życia spędził jako tytularny muzyk wielkiego kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, to okres „elbląski” uznaje się za najważniejszy czas w jego twórczości. „Muzyka elbląska” w czasie koncertu nie zatrzyma się w I poł. XX wieku. A co jeszcze usłyszymy? – zapraszamy już w najbliższą niedzielę do kościoła pw. św. Wojciecha.

Organizatorami II Elbląskiego Festiwalu Organowego są: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu, parafia pw. św. Mikołaja w Elblągu oraz Fundacja Beaty i Marka Górskich "Dialog, Rozwój i Miłosierdzie".

Patronat honorowy objęli dr Michał Missan – prezydent Elbląga oraz dr Jacek Jezierski – Biskup Elbląski.

II Elbląski Festiwal Organowy jest realizowany przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg, Związku Artystów Wykonawców STOART oraz Funduszu Grantowego Stowarzyszenia ESWIP.

Partnerami wydarzenia są: Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakrzewo, Hotel Młyn, Cosinus Elbląg, Reproskan, Elposter, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.

Patronat medialny objęli: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, Telewizja Truso, Bogaty Region, Gość Niedzielny – Gość Elbląski.

Przygotowanie organów: Jakub Wszołek, Andrzej Włodarczyk i Wiktor Kurańczyk.

Zapraszamy 16 czerwca o godz. 19, kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu, ul. Wiejska 4. Wstęp wolny.

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl