W elbląskim muzeum zostanie otwarta kolejna wystawa. Ekspozycję Przemiany. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur 1945-2025 będzie można oglądać od 27 marca do 10 kwietnia 2026.

Ekspozycja ukazuje różne aspekty powojennych dziejów naszego regionu na przestrzeni ostatnich ośmiu dekad. Nieodzowny element każdego z paneli stanowią zdjęcia m.in. wykonane przez Jana i Janusza Bułhaków, a także fotografie znajdujące się m.in. w zasobach Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Muzeum Warmii i Mazur czy pochodzące z kolekcji prywatnych.

Wernisaż odbędzie się 27 marca o godzinie 17:00.