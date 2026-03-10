UWAGA!

----

Przemiany. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur 1945-2025

 Elbląg, Przemiany. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur 1945-2025

W elbląskim muzeum zostanie otwarta kolejna wystawa. Ekspozycję Przemiany. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur 1945-2025 będzie można oglądać od 27 marca do 10 kwietnia 2026.

Ekspozycja ukazuje różne aspekty powojennych dziejów naszego regionu na przestrzeni ostatnich ośmiu dekad. Nieodzowny element każdego z paneli stanowią zdjęcia m.in. wykonane przez Jana i Janusza Bułhaków, a także fotografie znajdujące się m.in. w zasobach Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Muzeum Warmii i Mazur czy pochodzące z kolekcji prywatnych.

 

Wernisaż odbędzie się 27 marca o godzinie 17:00.

Iga Czarniawska Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 