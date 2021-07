Quantum Trio, czyli muzyczne szaleństwo pod namiotem

Tegoroczne Lato w Formie ma różne muzyczne oblicza. W piątek 30 lipca w namiocie estradowym Galerii EL dźwiękowe fascynacje polsko-chilijskiego składu Quantum Trio z pewnością ładować będą pięknie muzyczne akumulatory uczestników koncertu.

Quantum Trio to polsko-chilijskie jazzcore’owe trio założone w 2012 r. Ich koncerty to czysta energia i niesamowita dawka emocji, a kompozycje to niekonwencjonalna mieszkanka jazzu, awangardy, muzyki progresywnej i popularnej. Ich najnowsza płyta bardzo spodobała się muzycznym krytykom.

"Red Fog już od pierwszych dźwięków, mówiąc wprost, wgniata w fotel (...) Jeden z tych zespołów, których muzyka (..) pchnąć może i tak już mocno rozpędzoną scenę polskiego jazzu na jeszcze wyższe obroty. Są już rewelacyjni, a coś mi mówi, że ich potencjał pozwoli im nas jeszcze nie raz potężnie zaskoczyć i zachwycić" - pisał o płycie Jędrzej Janicki z "JazzPRESS"

„Efekt muzyczny, przy tak minimalnych środkach, jest zachwycający. Kompozycje na „Red Fog” są pełne, pobudzające i znakomicie zagrane. (...) To jazz dla szerszego grona słuchaczy, którego można słuchać często, ale nie często występujący w tak dobrym wykonaniu.” - napisał z kolei Jarosław Szczęsny z portalu nowamuzyka.pl

Quantum Trio wystąpią w składzie: Michał Jan Ciesielski (Polska) – saksofon, Kamil Zawiślak (Polska) – fortepian, Luis Mora Matus (Chile) – perkusja



Quantum Trio - namiot estradowy Centrum Sztuki Galeria EL

30 lipca (piątek) godz. 20; wstęp wolny



Koncert odbędzie się w ramach cyklu Lato w Formie organizowanego przez Departament Kultury UM w Elblągu.