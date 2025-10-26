UWAGA!

Radość, pasja i ciężka praca. Taki właśnie jest taniec!

 Elbląg, Baltic Cup 2025,
Baltic Cup 2025, fot. CSE Światowid

Do końca weekendu trwa jubileuszowa, 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup. Na parkiecie możemy podziwiać pary z 38 państw. - Taniec to sport bardzo techniczny, jakościowy. Potrzeba niezwykłej wytrwałości i determinacji, ale taniec tyle oddaje dobra w sobie... My, jako ludzie zostaliśmy stworzeni do tańca, do ruchu - mówi Paulina Czyżyk, trenerka w Elbląskim Klubie Tańca "Jantar". Zdjęcia.

Piątek, pierwszy dzień Baltic Cup przyniósł wielkie emocje, na parkiecie rywalizowały pary w Mistrzostwach Świata Młodzieży (Youth Standard) oraz Seniorów III w tańcach standardowych. W sobotę i niedzielę publiczność może oglądać galowe pokazy przy muzyce wykonywanej na żywo.

Na parkiecie nie zabrakło również par z Elbląskiego Klubu Tańca "Jantar", którego zawodnicy prezentują wysoki poziom artystyczny i techniczny, co udowadniali już wielokrotnie podczas turniejów i festiwali.

- Dziś oglądać możemy najmłodszych tancerzy, którzy mają 8-9 lat, a także pary dorosłe i seniorów. Mamy więc pokaźną ekipę na tak ważnym wydarzeniu – mówi Paulina Czyżyk, trenerka w EKT "Jantar".

Pani Paulina podkreśla, że taniec to wyjątkowy sport, wymaga niezwykłej sprawności, a sukces jest tu mieszanką ciężkiej pracy i wielkiej radości.

- Sprawność, do tego umiejętność interpretacji muzycznej, słuch, emocje, które towarzyszą tańcowi, ciężka praca, wielka radość, satysfakcja, możliwość podróży i dzielenia tej pasji z innymi osobami, do tego muzyka, wyjątkowa atmosfera, która towarzyszy rywalizacji sportowej – to wszystko razem sprawia, że ten sport jest tak wyjątkowy – podkreśla Paulina Czyżyk.

  Elbląg, Baltic Cup 2025,
Baltic Cup 2025, fot. CSE Światowid

Taniec to sport wymagający również wobec trenera.

- To sport bardzo techniczny, jakościowy. Potrzeba niezwykłej wytrwałości i determinacji, ale taniec tyle oddaje dobra w sobie... My, jako ludzie zostaliśmy stworzeni do tańca, do ruchu. Od dziecka naturalnym są dla nas ruch i taniec. Myślę, że taniec oddaje włożone w niego pracę i serce – mówi Paulina Czyżyk.

Lena Stormowska, Kaja Kancelarczyk i Bartosz Barański taniec trenują w elbląskim „Promyku”. Za co kochają tę dyscyplinę sportu?

- Można się tak mocno wczuć w muzykę i po prostu to jest takie flow i twoje ciało samo tańczy – mówi Kaja.

- Trenować trzeba praktycznie codziennie, ale to nam się nie nudzi. Zawsze są jakieś nowe rzeczy, powtarzamy to, co nam nie wychodzi – dodaje Bartosz.

- To nie są lekkie treningi. Trzeba też trenować inny sport . Niektórzy chodzą na siłownię, bo jednak trzeba wzmocnić mięśnie, niektórzy biegają – mówi Lena.

Klasyfikację zawodników jubileuszowej 25. edycji MFT Baltic Cup można śledzić tu: wyniki. Galerię zdjęć z pierwszego dnia 25. edycji MFT Baltic Cup można obejrzeć na Facebooku Centrum Spotkań Europejskich "Światowid".

 

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia

daw

