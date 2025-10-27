Kto chodzi, a kto nie na szkolną katechezę
Rok szkolny 2025/26 to kolejny rok, w którym mniej uczniów zadeklarowało uczestnictwo w szkolnych lekcjach religii. W szkołach podstawowych prowadzonych przez elbląski urząd miejski – 73 proc., w ponadpodstawowych – 14 proc. Po raz kolejny przeanalizowaliśmy, kto uczęszcza na szkolną katechezę.
W kolejnym roku szkolnym obserwujemy procentowy spadek liczby uczniów, którzy nie zapisali się na lekcję religii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest urząd miejski w Elblągu. I tak: w szkołach podstawowych na szkolną katechezę uczęszcza 72,73 proc. uczniów, w szkołach ponadpodstawowych – 13,95 proc. W obu przypadkach zanotowano spadek w porównaniu z latami ubiegłymi. Dokładne dane przedstawiono na wykresie poniżej.
Poszczególne roczniki
W porównaniu z latami poprzednimi nie ma już roczników, w których wszyscy uczniowie z danego rocznika w danej klasie „wypisali się” ze szkolnej katechezy. Są także roczniki w poszczególnych szkołach, gdzie na szkolną religię uczęszczają wszyscy uczniowie, głównie w pierwszej klasach szkoły podstawowej. Generalnie im starsza klasa, tym mniej procentowo uczniów chodzi na religię. W poszczególnych rocznikach w różnych szkołach mogą występować różnice pomiędzy poszczególnymi rocznikami.
Procent uczniów szkół podstawowych, którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji z lekcji religii
|
Rok szkolny
|
2022/23
|
2023/24
|
2024/25
|
2025/26
|
Klasa 1
|
91,92 proc.
|
91,62 proc.
|
94,67 proc.
|
90,80 proc.
|
Klasa 2
|
94,82 proc.
|
90,57 proc.
|
91,36 proc.
|
89,04 proc.
|
Klasa 3
|
93,34 proc.
|
93,05 proc.
|
89,74 proc.
|
88.83 proc.
|
Klasa 4
|
90,40 proc.
|
85,25 proc.
|
86,33 proc.
|
79,47 proc.
|
Klasa 5
|
81,26 proc.
|
79,51 proc.
|
73,01 proc.
|
71,79 proc.
|
Klasa 6
|
75,15 proc.
|
70,27 proc.
|
66,15 proc.
|
60,15 proc.
|
Klasa 7
|
66,17 proc.
|
62,12 proc.
|
52,29 proc.
|
52,13 proc.
|
Klasa 8
|
71,51 proc.
|
60,61 proc.
|
47,84 proc.
|
47,60 proc.
W szkołach ponadpodstawowych mamy do czynienia z podobnym procesem jak w podstawówkach. Im starsi uczniowie, tym więcej z nich rezygnuje ze szkolnej katechezy. Wyjątkiem jest skok z klas czwartych na piąte. Przy czym trzeba zauważyć, że w szkołach ponadpodstawowych uczniowie uczęszczający na religię stanowią mniejszość. Warto też zwrócić uwagę na poszczególne roczniki. Rocznik, który rozpoczynał naukę w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/23 : w pierwszej klasie na lekcje religii chodziła niemal połowa (45,07 proc), w roku szkolnym 2025/26, w czwartych klasach z religii zrezygnował co dziewiąty uczeń.
Procent uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji z lekcji religii
|
Rok szkolny
|
2022/23
|
2023/24
|
2024/25
|
2025/26
|
Klasa 1
|
45,07 proc.
|
37,60 proc.
|
26,52 proc.
|
23,45 proc.
|
Klasa 2
|
44,26 proc.
|
25,21 proc.
|
19,98 proc.
|
15,42 proc.
|
Klasa 3
|
35,55 proc.
|
24,53 proc.
|
11,82 proc.
|
11,83 proc.
|
Klasa 4
|
29,92 proc.
|
14,90 proc.
|
12,68 proc.
|
7,72 proc.
|
Klasa 5
|
brak klasy V
w związku z reformą edukacji
|
17,41 proc.
|
6,46 proc.
|
11,76 proc.
Poszczególne szkoły
W poszczególnych szkołach liczba uczniów, która nie zrezygnowała ze szkolnej katechezy wygląda zróżnicowanie. W roku szkolnym 2025/26 odnotowano szkoły, w których nastąpił procentowy wzrost liczby uczniów uczęszczających na lekcje religii, jak i placówki, gdzie nastąpił stosunkowo duży spadek. Wśród szkół podstawowych największy procent uczniów uczęszcza na szkolną katechezę w Szkole Podstawowej nr 15 (86,50 proc.), najmniej w Szkole Podstawowej nr 12 (60,14 proc.). W szkołach ponadpodstawowych najwięcej procentowo uczniów zadeklarowało udział w lekcjach religii w Zespole Szkół Mechanicznych (30,97 proc.), najmniej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (4,46 proc.).
Procentowa liczba uczniów, która nie zrezygnowała z nauki religii w poszczególnych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących przez Urząd Miejski w Elblągu.
|
Rok szkolny
|
2022/23
|
2023/24
|
2024/25
|
2025/26
|
Szkoła Podstawowa nr 1
|
83,42 proc.
|
82,58 proc.
|
79,47 proc.
|
66,28 proc.
|
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
|
93,30 proc.
|
81,40 proc.
|
70,24 proc.
|
70,48 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 4
|
88,30 proc.
|
83,67 proc.
|
84,51 proc.
|
76,91 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 6
|
76,63 proc.
|
70,95 proc.
|
69,96 proc.
|
73,42 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 8
|
83,13 proc.
|
81,37 proc.
|
82,74 proc.
|
81,18 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 9
|
78,84 proc.
|
75,40 proc.
|
73,11 proc.
|
69,21 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 11
|
80,49 proc.
|
76,59 proc.
|
72,32 proc.
|
71,49 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 12
|
84.47 proc.
|
77,18 proc.
|
65,82 proc.
|
60.14 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 14
|
86,40 proc.
|
84,94 proc.
|
77,57 proc.
|
75,09 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 15
|
89,35 proc.
|
87,82 proc.
|
85,92 proc.
|
86,50 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 16
|
88,66 proc.
|
85,48 proc.
|
81,32 proc.
|
82,73 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 18
|
87,15 proc.
|
87,32 proc.
|
82,17 proc.
|
78,61 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 19
|
86,85 proc.
|
85,74 proc.
|
78,07 proc.
|
72,43 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 21
|
69,23 proc.
|
66,78 proc.
|
60,38 proc.
|
60,39 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 23
|
82,87 proc.
|
81,12 proc.
|
68,72 proc.
|
69,33 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 25
|
78,85 proc.
|
80,58 proc.
|
81,02 proc.
|
79,93 proc.
|
I Liceum Ogólnokształcące
|
25,83 proc.
|
23,10 proc.
|
14,93 proc.
|
16,80 proc.
|
II Liceum Ogólnokształcące
|
46,87 proc.
|
31,61 proc.
|
19,80 proc.
|
10,12 proc.
|
III Liceum Ogólnokształcące
|
41,70 proc.
|
33,93 proc.
|
16,91 proc.
|
14,21 proc.
|
IV Liceum Ogólnokształcące
|
31,21 proc.
|
20,35 proc.
|
10,03 proc.
|
11,76 proc.
|
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
|
58,94 proc.
|
20,85 proc.
|
22,02 proc.
|
25,35 proc.
|
Zespół Szkół Gospodarczych
|
36,51 proc.
|
17,71 proc.
|
10,05 proc.
|
9,17 proc.
|
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
|
35,43 proc.
|
31,90 proc.
|
23,11 proc.
|
14,51 proc.
|
Zespół Szkół Mechanicznych
|
62,72 proc.
|
48,34 proc.
|
38,96 proc.
|
30,97 proc.
|
Zespół Szkół Technicznych
|
39,61 proc.
|
32,89 proc.
|
4,68 proc.
|
5,00 proc.
|
Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych
|
27,51 proc.
|
17,48 proc.
|
4,54 proc.
|
4,46 proc.
|
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
|
17,47 proc.
|
10,75 proc.
|
9,31 proc.
|
8,98 proc.
Warto przypomnieć, że od tego roku szkolnego w programie poszczególnych klas przewidziano tylko jedną lekcję religii w tygodniu. Odbiło to się na zmniejszeniu liczby godzin religii w szkolnej siatce godzin i zmniejszeniu zatrudnienia dla nauczycieli uczących religii. Mają one być ujęte na początku lub na końcu dziennego planu lekcji. Dzięki temu uczniowie nieuczęszczający na szkolna katechezę mają w praktyce jedna lekcję mniej.
Edukacja zdrowotna
Warto też porównać deklarowane uczestnictwo w dwóch lekcjach nieobowiązkowych w planach zajęć: religii i edukacji zdrowotnej. Przypomnijmy jednak, że z zajęć edukacji zdrowotnej trzeba się wypisać, a na szkolną katechezę trzeba się zapisać. Są uczniowie, którzy uczestniczą zarówno w lekcjach edukacji zdrowotnej jak i religii oraz uczniowie nieuczęszczający na żadne z ww. zajęć. Oraz, oczywiście, uczniowie korzystający tylko z jednego przedmiotu: religii lub edukacji zdrowotnej. Generalnie więcej uczniów chodzi na lekcje religii niż na edukację zdrowotną.
Procentowa liczba uczniów uczęszczająca na edukacje zdrowotną i/lub na religię w poszczególnych szkołach dla których organem prowadzącym jest elbląski Urząd Miejski w roku szkolnym 2025/26.
|
Szkoła
|
Edukacja zdrowotna
|
Religia
|
Szkoła Podstawowa nr 1
|
47,86 proc.
|
66,28 proc.
|
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
|
30,75 proc.
|
70,48 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 4
|
47,12 proc.
|
76,91 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 6
|
52,60 proc.
|
73,42 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 8
|
74,77 proc.
|
81,18 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 9
|
27,65 proc.
|
69,21 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 11
|
38,89 proc.
|
71,49 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 12
|
67,02 proc.
|
60.14 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 14
|
48,13 proc.
|
75,09 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 15
|
54,07 proc.
|
86,50 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 16
|
33,92 proc.
|
82,73 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 18
|
44,53 proc.
|
78,61 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 19
|
50,69 proc.
|
72,43 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 21
|
55,04 proc.
|
60,39 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 23
|
47,65 proc.
|
69,33 proc.
|
Szkoła Podstawowa nr 25
|
53,76 proc.
|
79,93 proc.
|
I Liceum Ogólnokształcące
|
5,07 proc.
|
16,80 proc.
|
II Liceum Ogólnokształcące
|
4,52 proc.
|
10,12 proc.
|
III Liceum Ogólnokształcące
|
1,57 proc.
|
14,21 proc.
|
IV Liceum Ogólnokształcące
|
2,70 proc.
|
11,76 proc.
|
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
|
38,81 proc.
|
25,35 proc.
|
Zespół Szkół Gospodarczych
|
3,35 proc.
|
9,17 proc.
|
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
|
13,37 proc.
|
14,51 proc.
|
Zespół Szkół Mechanicznych
|
41,67 proc.
|
30,97 proc.
|
Zespół Szkół Technicznych
|
6,79 proc.
|
5,00 proc.
|
Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych
|
2,56 proc
|
4,46 proc.
|
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
|
0 proc.
|
8,98 proc.
