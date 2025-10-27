UWAGA!

Kto chodzi, a kto nie na szkolną katechezę

 Elbląg, Kto chodzi, a kto nie na szkolną katechezę
fot. Sebastian Malicki (arch. portEl.pl)

Rok szkolny 2025/26 to kolejny rok, w którym mniej uczniów zadeklarowało uczestnictwo w szkolnych lekcjach religii. W szkołach podstawowych prowadzonych przez elbląski urząd miejski – 73 proc., w ponadpodstawowych – 14 proc. Po raz kolejny przeanalizowaliśmy, kto uczęszcza na szkolną katechezę.

W kolejnym roku szkolnym obserwujemy procentowy spadek liczby uczniów, którzy nie zapisali się na lekcję religii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest urząd miejski w Elblągu. I tak: w szkołach podstawowych na szkolną katechezę uczęszcza 72,73 proc. uczniów, w szkołach ponadpodstawowych – 13,95 proc. W obu przypadkach zanotowano spadek w porównaniu z latami ubiegłymi. Dokładne dane przedstawiono na wykresie poniżej.

 

Poszczególne roczniki

W porównaniu z latami poprzednimi nie ma już roczników, w których wszyscy uczniowie z danego rocznika w danej klasie „wypisali się” ze szkolnej katechezy. Są także roczniki w poszczególnych szkołach, gdzie na szkolną religię uczęszczają wszyscy uczniowie, głównie w pierwszej klasach szkoły podstawowej. Generalnie im starsza klasa, tym mniej procentowo uczniów chodzi na religię. W poszczególnych rocznikach w różnych szkołach mogą występować różnice pomiędzy poszczególnymi rocznikami.

 

Procent uczniów szkół podstawowych, którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji z lekcji religii

Rok szkolny

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

Klasa 1

91,92 proc.

91,62 proc.

94,67 proc.

90,80 proc.

Klasa 2

94,82 proc.

90,57 proc.

91,36 proc.

89,04 proc.

Klasa 3

93,34 proc.

93,05 proc.

89,74 proc.

88.83 proc.

Klasa 4

90,40 proc.

85,25 proc.

86,33 proc.

79,47 proc.

Klasa 5

81,26 proc.

79,51 proc.

73,01 proc.

71,79 proc.

Klasa 6

75,15 proc.

70,27 proc.

66,15 proc.

60,15 proc.

Klasa 7

66,17 proc.

62,12 proc.

52,29 proc.

52,13 proc.

Klasa 8

71,51 proc.

60,61 proc.

47,84 proc.

47,60 proc.

 

W szkołach ponadpodstawowych mamy do czynienia z podobnym procesem jak w podstawówkach. Im starsi uczniowie, tym więcej z nich rezygnuje ze szkolnej katechezy. Wyjątkiem jest skok z klas czwartych na piąte. Przy czym trzeba zauważyć, że w szkołach ponadpodstawowych uczniowie uczęszczający na religię stanowią mniejszość. Warto też zwrócić uwagę na poszczególne roczniki. Rocznik, który rozpoczynał naukę w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/23 : w pierwszej klasie na lekcje religii chodziła niemal połowa (45,07 proc), w roku szkolnym 2025/26, w czwartych klasach z religii zrezygnował co dziewiąty uczeń.

 

Procent uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji z lekcji religii

Rok szkolny

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

Klasa 1

45,07 proc.

37,60 proc.

26,52 proc.

23,45 proc.

Klasa 2

44,26 proc.

25,21 proc.

19,98 proc.

15,42 proc.

Klasa 3

35,55 proc.

24,53 proc.

11,82 proc.

11,83 proc.

Klasa 4

29,92 proc.

14,90 proc.

12,68 proc.

7,72 proc.

Klasa 5

brak klasy V

w związku z reformą edukacji

17,41 proc.

6,46 proc.

11,76 proc.

 

Poszczególne szkoły

W poszczególnych szkołach liczba uczniów, która nie zrezygnowała ze szkolnej katechezy wygląda zróżnicowanie. W roku szkolnym 2025/26 odnotowano szkoły, w których nastąpił procentowy wzrost liczby uczniów uczęszczających na lekcje religii, jak i placówki, gdzie nastąpił stosunkowo duży spadek. Wśród szkół podstawowych największy procent uczniów uczęszcza na szkolną katechezę w Szkole Podstawowej nr 15 (86,50 proc.), najmniej w Szkole Podstawowej nr 12 (60,14 proc.). W szkołach ponadpodstawowych najwięcej procentowo uczniów zadeklarowało udział w lekcjach religii w Zespole Szkół Mechanicznych (30,97 proc.), najmniej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (4,46 proc.).

 

Procentowa liczba uczniów, która nie zrezygnowała z nauki religii w poszczególnych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących przez Urząd Miejski w Elblągu.

 

Rok szkolny

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

Szkoła Podstawowa nr 1

83,42 proc.

82,58 proc.

79,47 proc.

66,28 proc.

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

93,30 proc.

81,40 proc.

70,24 proc.

70,48 proc.

Szkoła Podstawowa nr 4

88,30 proc.

83,67 proc.

84,51 proc.

76,91 proc.

Szkoła Podstawowa nr 6

76,63 proc.

70,95 proc.

69,96 proc.

73,42 proc.

Szkoła Podstawowa nr 8

83,13 proc.

81,37 proc.

82,74 proc.

81,18 proc.

Szkoła Podstawowa nr 9

78,84 proc.

75,40 proc.

73,11 proc.

69,21 proc.

Szkoła Podstawowa nr 11

80,49 proc.

76,59 proc.

72,32 proc.

71,49 proc.

Szkoła Podstawowa nr 12

84.47 proc.

77,18 proc.

65,82 proc.

60.14 proc.

Szkoła Podstawowa nr 14

86,40 proc.

84,94 proc.

77,57 proc.

75,09 proc.

Szkoła Podstawowa nr 15

89,35 proc.

87,82 proc.

85,92 proc.

86,50 proc.

Szkoła Podstawowa nr 16

88,66 proc.

85,48 proc.

81,32 proc.

82,73 proc.

Szkoła Podstawowa nr 18

87,15 proc.

87,32 proc.

82,17 proc.

78,61 proc.

Szkoła Podstawowa nr 19

86,85 proc.

85,74 proc.

78,07 proc.

72,43 proc.

Szkoła Podstawowa nr 21

69,23 proc.

66,78 proc.

60,38 proc.

60,39 proc.

Szkoła Podstawowa nr 23

82,87 proc.

81,12 proc.

68,72 proc.

69,33 proc.

Szkoła Podstawowa nr 25

78,85 proc.

80,58 proc.

81,02 proc.

79,93 proc.

I Liceum Ogólnokształcące

25,83 proc.

23,10 proc.

14,93 proc.

16,80 proc.

II Liceum Ogólnokształcące

46,87 proc.

31,61 proc.

19,80 proc.

10,12 proc.

III Liceum Ogólnokształcące

41,70 proc.

33,93 proc.

16,91 proc.

14,21 proc.

IV Liceum Ogólnokształcące

31,21 proc.

20,35 proc.

10,03 proc.

11,76 proc.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

58,94 proc.

20,85 proc.

22,02 proc.

25,35 proc.

Zespół Szkół Gospodarczych

36,51 proc.

17,71 proc.

10,05 proc.

9,17 proc.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

35,43 proc.

31,90 proc.

23,11 proc.

14,51 proc.

Zespół Szkół Mechanicznych

62,72 proc.

48,34 proc.

38,96 proc.

30,97 proc.

Zespół Szkół Technicznych

39,61 proc.

32,89 proc.

4,68 proc.

5,00 proc.

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych

27,51 proc.

17,48 proc.

4,54 proc.

4,46 proc.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

17,47 proc.

10,75 proc.

9,31 proc.

8,98 proc.

 

Warto przypomnieć, że od tego roku szkolnego w programie poszczególnych klas przewidziano tylko jedną lekcję religii w tygodniu. Odbiło to się na zmniejszeniu liczby godzin religii w szkolnej siatce godzin i zmniejszeniu zatrudnienia dla nauczycieli uczących religii. Mają one być ujęte na początku lub na końcu dziennego planu lekcji. Dzięki temu uczniowie nieuczęszczający na szkolna katechezę mają w praktyce jedna lekcję mniej.

 

Edukacja zdrowotna

Warto też porównać deklarowane uczestnictwo w dwóch lekcjach nieobowiązkowych w planach zajęć: religii i edukacji zdrowotnej. Przypomnijmy jednak, że z zajęć edukacji zdrowotnej trzeba się wypisać, a na szkolną katechezę trzeba się zapisać. Są uczniowie, którzy uczestniczą zarówno w lekcjach edukacji zdrowotnej jak i religii oraz uczniowie nieuczęszczający na żadne z ww. zajęć. Oraz, oczywiście, uczniowie korzystający tylko z jednego przedmiotu: religii lub edukacji zdrowotnej. Generalnie więcej uczniów chodzi na lekcje religii niż na edukację zdrowotną.

 

Procentowa liczba uczniów uczęszczająca na edukacje zdrowotną i/lub na religię w poszczególnych szkołach dla których organem prowadzącym jest elbląski Urząd Miejski w roku szkolnym 2025/26.

Szkoła

Edukacja zdrowotna

Religia

Szkoła Podstawowa nr 1

47,86 proc.

66,28 proc.

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

30,75 proc.

70,48 proc.

Szkoła Podstawowa nr 4

47,12 proc.

76,91 proc.

Szkoła Podstawowa nr 6

52,60 proc.

73,42 proc.

Szkoła Podstawowa nr 8

74,77 proc.

81,18 proc.

Szkoła Podstawowa nr 9

27,65 proc.

69,21 proc.

Szkoła Podstawowa nr 11

38,89 proc.

71,49 proc.

Szkoła Podstawowa nr 12

67,02 proc.

60.14 proc.

Szkoła Podstawowa nr 14

48,13 proc.

75,09 proc.

Szkoła Podstawowa nr 15

54,07 proc.

86,50 proc.

Szkoła Podstawowa nr 16

33,92 proc.

82,73 proc.

Szkoła Podstawowa nr 18

44,53 proc.

78,61 proc.

Szkoła Podstawowa nr 19

50,69 proc.

72,43 proc.

Szkoła Podstawowa nr 21

55,04 proc.

60,39 proc.

Szkoła Podstawowa nr 23

47,65 proc.

69,33 proc.

Szkoła Podstawowa nr 25

53,76 proc.

79,93 proc.

I Liceum Ogólnokształcące

5,07 proc.

16,80 proc.

II Liceum Ogólnokształcące

4,52 proc.

10,12 proc.

III Liceum Ogólnokształcące

1,57 proc.

14,21 proc.

IV Liceum Ogólnokształcące

2,70 proc.

11,76 proc.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

38,81 proc.

25,35 proc.

Zespół Szkół Gospodarczych

3,35 proc.

9,17 proc.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

13,37 proc.

14,51 proc.

Zespół Szkół Mechanicznych

41,67 proc.

30,97 proc.

Zespół Szkół Technicznych

6,79 proc.

5,00 proc.

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych

2,56 proc

4,46 proc.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

0 proc.

8,98 proc.

 

Tekst opisujący dane za rok szkolny 2024/25 tutaj

Tekst opisujący dane za rok szkolny 2023/24 tutaj

Tekst opisujący dane za rok szkolny 2022/23 tutaj

SM

