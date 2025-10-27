Kto chodzi, a kto nie na szkolną katechezę

Rok szkolny 2025/26 to kolejny rok, w którym mniej uczniów zadeklarowało uczestnictwo w szkolnych lekcjach religii. W szkołach podstawowych prowadzonych przez elbląski urząd miejski – 73 proc., w ponadpodstawowych – 14 proc. Po raz kolejny przeanalizowaliśmy, kto uczęszcza na szkolną katechezę.

W kolejnym roku szkolnym obserwujemy procentowy spadek liczby uczniów, którzy nie zapisali się na lekcję religii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest urząd miejski w Elblągu. I tak: w szkołach podstawowych na szkolną katechezę uczęszcza 72,73 proc. uczniów, w szkołach ponadpodstawowych – 13,95 proc. W obu przypadkach zanotowano spadek w porównaniu z latami ubiegłymi. Dokładne dane przedstawiono na wykresie poniżej.

Poszczególne roczniki

W porównaniu z latami poprzednimi nie ma już roczników, w których wszyscy uczniowie z danego rocznika w danej klasie „wypisali się” ze szkolnej katechezy. Są także roczniki w poszczególnych szkołach, gdzie na szkolną religię uczęszczają wszyscy uczniowie, głównie w pierwszej klasach szkoły podstawowej. Generalnie im starsza klasa, tym mniej procentowo uczniów chodzi na religię. W poszczególnych rocznikach w różnych szkołach mogą występować różnice pomiędzy poszczególnymi rocznikami.

Procent uczniów szkół podstawowych, którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji z lekcji religii

Rok szkolny 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 Klasa 1 91,92 proc. 91,62 proc. 94,67 proc. 90,80 proc. Klasa 2 94,82 proc. 90,57 proc. 91,36 proc. 89,04 proc. Klasa 3 93,34 proc. 93,05 proc. 89,74 proc. 88.83 proc. Klasa 4 90,40 proc. 85,25 proc. 86,33 proc. 79,47 proc. Klasa 5 81,26 proc. 79,51 proc. 73,01 proc. 71,79 proc. Klasa 6 75,15 proc. 70,27 proc. 66,15 proc. 60,15 proc. Klasa 7 66,17 proc. 62,12 proc. 52,29 proc. 52,13 proc. Klasa 8 71,51 proc. 60,61 proc. 47,84 proc. 47,60 proc.

W szkołach ponadpodstawowych mamy do czynienia z podobnym procesem jak w podstawówkach. Im starsi uczniowie, tym więcej z nich rezygnuje ze szkolnej katechezy. Wyjątkiem jest skok z klas czwartych na piąte. Przy czym trzeba zauważyć, że w szkołach ponadpodstawowych uczniowie uczęszczający na religię stanowią mniejszość. Warto też zwrócić uwagę na poszczególne roczniki. Rocznik, który rozpoczynał naukę w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/23 : w pierwszej klasie na lekcje religii chodziła niemal połowa (45,07 proc), w roku szkolnym 2025/26, w czwartych klasach z religii zrezygnował co dziewiąty uczeń.

Procent uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji z lekcji religii

Rok szkolny 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 Klasa 1 45,07 proc. 37,60 proc. 26,52 proc. 23,45 proc. Klasa 2 44,26 proc. 25,21 proc. 19,98 proc. 15,42 proc. Klasa 3 35,55 proc. 24,53 proc. 11,82 proc. 11,83 proc. Klasa 4 29,92 proc. 14,90 proc. 12,68 proc. 7,72 proc. Klasa 5 brak klasy V w związku z reformą edukacji 17,41 proc. 6,46 proc. 11,76 proc.

Poszczególne szkoły

W poszczególnych szkołach liczba uczniów, która nie zrezygnowała ze szkolnej katechezy wygląda zróżnicowanie. W roku szkolnym 2025/26 odnotowano szkoły, w których nastąpił procentowy wzrost liczby uczniów uczęszczających na lekcje religii, jak i placówki, gdzie nastąpił stosunkowo duży spadek. Wśród szkół podstawowych największy procent uczniów uczęszcza na szkolną katechezę w Szkole Podstawowej nr 15 (86,50 proc.), najmniej w Szkole Podstawowej nr 12 (60,14 proc.). W szkołach ponadpodstawowych najwięcej procentowo uczniów zadeklarowało udział w lekcjach religii w Zespole Szkół Mechanicznych (30,97 proc.), najmniej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (4,46 proc.).

Procentowa liczba uczniów, która nie zrezygnowała z nauki religii w poszczególnych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących przez Urząd Miejski w Elblągu.

Rok szkolny 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 Szkoła Podstawowa nr 1 83,42 proc. 82,58 proc. 79,47 proc. 66,28 proc. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 93,30 proc. 81,40 proc. 70,24 proc. 70,48 proc. Szkoła Podstawowa nr 4 88,30 proc. 83,67 proc. 84,51 proc. 76,91 proc. Szkoła Podstawowa nr 6 76,63 proc. 70,95 proc. 69,96 proc. 73,42 proc. Szkoła Podstawowa nr 8 83,13 proc. 81,37 proc. 82,74 proc. 81,18 proc. Szkoła Podstawowa nr 9 78,84 proc. 75,40 proc. 73,11 proc. 69,21 proc. Szkoła Podstawowa nr 11 80,49 proc. 76,59 proc. 72,32 proc. 71,49 proc. Szkoła Podstawowa nr 12 84.47 proc. 77,18 proc. 65,82 proc. 60.14 proc. Szkoła Podstawowa nr 14 86,40 proc. 84,94 proc. 77,57 proc. 75,09 proc. Szkoła Podstawowa nr 15 89,35 proc. 87,82 proc. 85,92 proc. 86,50 proc. Szkoła Podstawowa nr 16 88,66 proc. 85,48 proc. 81,32 proc. 82,73 proc. Szkoła Podstawowa nr 18 87,15 proc. 87,32 proc. 82,17 proc. 78,61 proc. Szkoła Podstawowa nr 19 86,85 proc. 85,74 proc. 78,07 proc. 72,43 proc. Szkoła Podstawowa nr 21 69,23 proc. 66,78 proc. 60,38 proc. 60,39 proc. Szkoła Podstawowa nr 23 82,87 proc. 81,12 proc. 68,72 proc. 69,33 proc. Szkoła Podstawowa nr 25 78,85 proc. 80,58 proc. 81,02 proc. 79,93 proc. I Liceum Ogólnokształcące 25,83 proc. 23,10 proc. 14,93 proc. 16,80 proc. II Liceum Ogólnokształcące 46,87 proc. 31,61 proc. 19,80 proc. 10,12 proc. III Liceum Ogólnokształcące 41,70 proc. 33,93 proc. 16,91 proc. 14,21 proc. IV Liceum Ogólnokształcące 31,21 proc. 20,35 proc. 10,03 proc. 11,76 proc. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 58,94 proc. 20,85 proc. 22,02 proc. 25,35 proc. Zespół Szkół Gospodarczych 36,51 proc. 17,71 proc. 10,05 proc. 9,17 proc. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 35,43 proc. 31,90 proc. 23,11 proc. 14,51 proc. Zespół Szkół Mechanicznych 62,72 proc. 48,34 proc. 38,96 proc. 30,97 proc. Zespół Szkół Technicznych 39,61 proc. 32,89 proc. 4,68 proc. 5,00 proc. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych 27,51 proc. 17,48 proc. 4,54 proc. 4,46 proc. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 17,47 proc. 10,75 proc. 9,31 proc. 8,98 proc.

Warto przypomnieć, że od tego roku szkolnego w programie poszczególnych klas przewidziano tylko jedną lekcję religii w tygodniu. Odbiło to się na zmniejszeniu liczby godzin religii w szkolnej siatce godzin i zmniejszeniu zatrudnienia dla nauczycieli uczących religii. Mają one być ujęte na początku lub na końcu dziennego planu lekcji. Dzięki temu uczniowie nieuczęszczający na szkolna katechezę mają w praktyce jedna lekcję mniej.

Edukacja zdrowotna

Warto też porównać deklarowane uczestnictwo w dwóch lekcjach nieobowiązkowych w planach zajęć: religii i edukacji zdrowotnej. Przypomnijmy jednak, że z zajęć edukacji zdrowotnej trzeba się wypisać, a na szkolną katechezę trzeba się zapisać. Są uczniowie, którzy uczestniczą zarówno w lekcjach edukacji zdrowotnej jak i religii oraz uczniowie nieuczęszczający na żadne z ww. zajęć. Oraz, oczywiście, uczniowie korzystający tylko z jednego przedmiotu: religii lub edukacji zdrowotnej. Generalnie więcej uczniów chodzi na lekcje religii niż na edukację zdrowotną.

Procentowa liczba uczniów uczęszczająca na edukacje zdrowotną i/lub na religię w poszczególnych szkołach dla których organem prowadzącym jest elbląski Urząd Miejski w roku szkolnym 2025/26.

Szkoła Edukacja zdrowotna Religia Szkoła Podstawowa nr 1 47,86 proc. 66,28 proc. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 30,75 proc. 70,48 proc. Szkoła Podstawowa nr 4 47,12 proc. 76,91 proc. Szkoła Podstawowa nr 6 52,60 proc. 73,42 proc. Szkoła Podstawowa nr 8 74,77 proc. 81,18 proc. Szkoła Podstawowa nr 9 27,65 proc. 69,21 proc. Szkoła Podstawowa nr 11 38,89 proc. 71,49 proc. Szkoła Podstawowa nr 12 67,02 proc. 60.14 proc. Szkoła Podstawowa nr 14 48,13 proc. 75,09 proc. Szkoła Podstawowa nr 15 54,07 proc. 86,50 proc. Szkoła Podstawowa nr 16 33,92 proc. 82,73 proc. Szkoła Podstawowa nr 18 44,53 proc. 78,61 proc. Szkoła Podstawowa nr 19 50,69 proc. 72,43 proc. Szkoła Podstawowa nr 21 55,04 proc. 60,39 proc. Szkoła Podstawowa nr 23 47,65 proc. 69,33 proc. Szkoła Podstawowa nr 25 53,76 proc. 79,93 proc. I Liceum Ogólnokształcące 5,07 proc. 16,80 proc. II Liceum Ogólnokształcące 4,52 proc. 10,12 proc. III Liceum Ogólnokształcące 1,57 proc. 14,21 proc. IV Liceum Ogólnokształcące 2,70 proc. 11,76 proc. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 38,81 proc. 25,35 proc. Zespół Szkół Gospodarczych 3,35 proc. 9,17 proc. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 13,37 proc. 14,51 proc. Zespół Szkół Mechanicznych 41,67 proc. 30,97 proc. Zespół Szkół Technicznych 6,79 proc. 5,00 proc. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych 2,56 proc 4,46 proc. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 0 proc. 8,98 proc.

