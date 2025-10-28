Poseł z radnym apelują o pomoc rządu w sprawie pożaru w ZUO

Wyjaśnień w sprawie pożaru w Zakładzie Utylizacji Odpadów i pomocy instytucji rządowych dla Elbląga oczekują politycy Prawa i Sprawiedliwości. W tej sprawie dziś (27 października) zaprosili dziennikarzy na konferencję prasową.

Przypomnijmy: w nocy z soboty na niedzielę (25/26 października) w elbląskim Zakładzie Utylizacji Odpadów wybuchł pożar. W jego wyniku spłonęła sortownia odpadów oraz park maszynowy. Na dzisiejszej (27 października) konferencji prasowej politycy Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali do rządu o pomoc Elblągowi.

- Nazwijmy rzecz po imieniu: doszło do katastrofy ekologicznej. Takiego pożaru w Elblągu nie było od lat. Pojawia się gigantyczny problem związany z gospodarką odpadami – mówił Andrzej Śliwka, poseł PiS. - Działania naprawcze powinny zostać podjęte natychmiast. Oczekuję wsparcia ze strony rządu. Przypomnę, że jest rezerwa premiera, rezerwa wojewody, środki w budżecie ministra klimatu i środowiska, środki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Takie dotacje celowe na odbudowę sortowni powinny zostać Elblągowi przekazane.

- Samorząd elbląski stoi przed trzema wyzwaniami. Pierwsze, to jak najszybsze wyjaśnienie okoliczności pożaru. Druga sprawa to konieczność przeorganizowania naszego systemu gospodarki odpadami. Nie mamy na tej chwili sortowni – dodał Rafał Traks, radny PiS. - Koszt instalacji to ok 70 mln zł plus hala. Myślę, że śmiało możemy mówić o kwocie przekraczającej 100 mln zł. Dziś samorządu nie stać na natychmiastową odbudowę, dlatego władze miasta jak najszybciej powinny otrzymać środki od rządu. Trzecia kwestia, to dochodzą do mnie informacje o zlikwidowaniu posterunku ochrony znajdującego się za sortownią. Ten posterunek ze względów oszczędnościowych został zlikwidowany. Chciałbym się dowiedzieć od prezydenta, czy to jest prawda.

Na konferencji poruszona została także kwestia ewentualnych podwyżek usług ZUO, które potencjalnie mogą uderzyć w mieszkańców. Przy czym, chcemy podkreślić żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Ewentualne podwyżki to decyzja Rady Miejskiej.

- Mieszkańcy naszego miasta ponoszą, naszym zdaniem, zbyt duże obciążenia finansowe. Nie stać nas na to, aby kolejne koszty były przerzucane na mieszkańców. To jest najprostsza możliwa rzecz – stwierdził Rafał Traks. - Będziemy głosować przeciw jakimkolwiek podwyżkom związanymi z odpadami komunalnymi. Od tego są władze rządowe, aby to one wsparły elbląski samorząd.

O kolejnych działaniach związanych z elbląską gospodarką odpadami i Zakładem Utylizacji Odpadów będziemy Czytelników informować na naszych łamach.