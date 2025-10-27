Tu ma być rondo. Szukają projektanta

Władze Elbląga chcą przebudować skrzyżowanie ulic Beniowskiego – Piłsudskiego – Konopnickiej na rondo. Ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.

Projektanci oprócz przebudowy skrzyżowania na rondo w dokumentacji muszą uwzględnić m.in. przebudowę zjazdu w ul. Ostródzką, odnowę nawierzchni i przebudowę chodników oraz budowę i przebudowę ścieżki rowerowej, przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, kwestię odwodnienia oraz zagospodarowanie okolicznej zieleni w pasie drogowym. Zwycięzca przetargu będzie również zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii oraz zgód na realizację robót wymaganych prawem.

Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 31 października. Zwycięzca przetargu będzie miał 7 miesięcy od daty podpisania umowy na przygotowanie pełnej dokumentacji, a także będzie pełnił nadzór autorski nad przebiegiem prac, na które miasto ogłosi przetarg, gdy już będzie gotowa dokumentacja. Ona też pozwoli oszacować, jakie są przewidywane koszty takiej inwestycji w tym miejscu.