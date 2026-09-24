„Ratunku! Słoń w kontrabasie!” – muzyczna podróż do niezwykłego zoo

Czy można spotkać słonia grającego na kontrabasie, zatańczyć z małpami i odwiedzić podwodne głębiny, nie ruszając się z sali koncertowej? Okazuje się, że tak! Wszystko za sprawą niezwykłego koncertu „Ratunku! Słoń w kontrabasie!”, który zabrał najmłodszych słuchaczy w pełną muzycznych niespodzianek podróż do tajemniczego zoo.

Fot. EOK

Podczas spotkania dzieci nie były jedynie publicznością. Aktywnie uczestniczyły w muzycznej przygodzie – słuchały, zgadywały, poruszały się w rytm muzyki i naśladowały odgłosy zwierząt. Każdy kolejny utwór otwierał drzwi do innego zakątka niezwykłego świata.

Poza słoniem – głównym bohaterem wydarzenia, w muzycznym zoo pojawiły się zwariowane papugi, dostojny lew, elegancki łabędź oraz wesołe małpy, z którymi można było zatańczyć. Była też wyprawa w podwodne głębiny i mnóstwo muzycznych zagadek.

Całość poprowadziła Aleksandra Ostrowska, która z ogromną energią i zaangażowaniem zaprosiła dzieci do wspólnego odkrywania muzyki. Dzięki jej prowadzeniu koncert stał się nie tylko spotkaniem z muzyką, ale również pełną ruchu, wyobraźni i dobrej zabawy przygodą.

Najmłodsi mogli przekonać się, że muzyka może opowiadać historie, naśladować zwierzęta, budować nastrój i zachęcać do wspólnej zabawy. Było głośno, radośnie i bardzo kolorowo – zupełnie jak w prawdziwym zoo!

Na zakończenie wszyscy wspólnie pożegnali swoich muzycznych bohaterów, a na sali zabrzmiało dobrze znane i pełne pozytywnej energii hasło: Hakuna Matata!

Koncert „Ratunku! Słoń w kontrabasie!” był doskonałym dowodem na to, że pierwsze spotkanie z muzyką może być jednocześnie świetną zabawą, lekcją wyobraźni i niezapomnianą przygodą.