Zapraszamy na efektowny i pełen poetyckiej stylistyki, nocny spektakl plenerowy w wykonaniu jednego z najlepszych teatrów ulicznych w Polsce. To widowiskowe wydarzenie odbędzie się na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej w sobotę (20 sierpnia) o godz. 21. Wstęp wolny.

Jak piszą autorzy spektaklu – „Remus, to opowieść o samotności niepozornego, bogatego duchem człowieka, który nie godzi się z zastanym i podejmuje walkę o zmiany w najbliższym otoczeniu. Należy realizować ideały, walczyć w imię Dobra z silniejszymi, a czasowe niepowodzenie nie oznacza ostatecznej klęski. Remus dowiaduje się, że jest z rodu mistycznych Stolemów i ma do wypełnienia ważną misję. Ma wybawić zapadły zamek czyli obudzić tożsamość kulturową Kaszubów. Próbuje realizować ją na swoją miarę, jeżdżąc po jarmarkach i sprzedając polskie książki i drobiazgi niezbędne w domu. Jest uparty ale nie pozbawiony ludzkich słabości. W kluczowym momencie nie wystarcza mu odwagi i wiary, by misję ostatecznie wypełnić. Choć ponosi porażkę, przekazuje tę ideę następcom”.

Scenariusz spektaklu powstał na motywach powieści Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Remusa”

Scenariusz, reżyseria i scenografia: Zdzisław Górski

Projekty kostiumów: Maciej Wojcieszkiewicz

Wykonanie kostiumów: Anna Kozaryna i Krystyna Bienias

Wykonanie rzeźb: Waldemar Faryno

Muzyka: collage

Na kolejny spektakl, tym razem dla dzieci („Tajemnica cyrkowego klauna” w wykonaniu Teatru Vaśka z Torunia) zapraszamy w sobotę (27 sierpnia) o godz. 17, również na biblioteczny dziedziniec.

Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Biblioteką Elbląską, zostało zrealizowane przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.