Ile miejskich pieniędzy chcą kluby sportowe

 Elbląg, graf. pixabay.com
graf. pixabay.com

Podobno pieniądze nie grają, ale bez nich trudno myśleć o uzyskaniu ponadprzeciętnych wyników sportowych. W dwóch miejskich konkursach sportowych do podziału jest 4,16 mln zł. Elbląskie kluby sportowe chciałyby dwa razy więcej – 8,4 mln zł.

Koniec roku to m.in. Gwiazdka i ogłoszenie najważniejszych miejskich konkursów wspierających kluby sportowe z naszego miasta. W tym roku prezydent podniósł ogólne kwoty w obu konkursach. Na wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach (tzw. „sport seniorski”) w 2026 r. przeznaczono 2 mln zł, w 2025 r. suma ta była o połowę mniejsza. Na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży (tzw. „sport młodzieżowy”) w przyszłym roku przeznaczono 2,16 mln zł, w 2025 r. do podziału był okrągły milion.

35 klubów przystąpiło do konkursów, przy czym trzeba zauważyć, że niektóre do obu, EKS Start wystąpił tylko o pieniądze na sport seniorski, część klubów złożyła dokumenty tylko w konkursie na sport młodzieżowy. Gdyby prezydent chciał spełnić wszystkie klubowe wnioski potrzebowałby niemal 8,4 mln zł – 3,9 mln zł na seniorów i 4,5 mln zł dla dzieci i młodzieży. Z góry wiadomo, że będą cięcia.

O największe pieniądze wystąpiła Olimpia: 1,2 mln zł na seniorów i 1,4 mln zł na dzieci i młodzież. Na drugim miejscu Start – 1 mln zł na seniorki, na dzieci i młodzież nie występował. Na „najniższym stopniu podium” w tej klasyfikacji uplasował się Silvant Kajak, który chciałby dostać prawie 785 tys. zł: 385 tys. zł na seniorów i 400 tys. zł na dzieci i młodzież.

Kiedy poznamy kwoty przyznanych dotacji? Komisja konkursowa ma czas na rozpatrzenie ofert do 12 stycznia, ostateczną decyzję podejmuje prezydent Elbląga.

W poniższej tabeli przedstawiamy kwoty, o które ubiegają się elbląskie kluby w miejskich konkursach.

 

Klub

Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Razem

AMP El-Futbol

nie wystąpił

120 050 zł

120 050 zł

Aeroklub Elbląski

69 120 zł

52 000 zł

121 120 zł

APR Handballowy Elbląg

nie wystąpił

42 000 zł

42 000 zł

Elbląski Klub Karate

48 000 zł

59 000 zł

107 000 zł

Elbląski Klub Kyokushin Karate

8 600 zł

14 900 zł

23 500 zł

EKO Gryf

nie wystąpił

10 000 zł

10 000 zł

EKS Mlexer

nie wystąpił

50 000 zł

50 000 zł

EKS Start

1 058 310 zł

nie wystąpił

1 058 310 zł

Elbląski SZS

nie wystąpił

53 700 zł

53 700 zł

IKS Atak

59 000 zł

107 240 zł

166 240 zł

Okami

nie wystąpił

11 200 zł

11 200 zł

KS Orzeł

nie wystąpił

274 560 zł

274 560 zł

KS Basketball

392 000 zł

224 000 zł

616 000 zł

KS Olimpia Zapasy

nie wystąpił

20 000,00 zł

20 000 zł

KSW Tygrys

25 400 zł

157 525 zł

182 925 zł

LUKS Meyer

nie wystąpił

40 750 zł

40 750 zł

MMKS Concordia

280 000 zł

290 000 zł

570 000 zł

A,K. Andrex

60 000 zł

70 000 zł

130 000 zł

MKS Truso

120 000 zł

347 985 zł

467 985 zł

Elbląska Szkółka Piłkarska

nie wystąpił

10 000 zł

10 000 zł

Jantar

nie wystąpił

63 000 zł

63 000 zł

SSW Infinity Fight

90 000 zł

78 000 zł

168 000 zł

Stowarzyszenie Taneczne Cadmans

50 400 zł

45 000 zł

95 400 zł

UKP Jedynka

nie wystąpił

90 000 zł

90 000 zł

UKS Kontra

17 000 zł

25 000 zł

42 000 zł

UKS Orlik

nie wystąpił

30 300 zł

30 300 zł

UKS Silvant Kajak

385 000 zł

400 000 zł

785 000 zł

UKS Skoczek

nie wystąpił

27 424 zł

27 424 zł

UKS Szóstka

nie wystąpił

80 000 zł

80 000 zł

UKS Tomita

nie wystąpił

46 725 zł

46 725 zł

UKS Kosai Judo

nie wystąpił

95 000 zł

95 000 zł

UKS Olimpia Judo

nie wystąpił

112 240 zł

112 240 zł

UKS Pirat

nie wystąpił

16 080 zł

16 080 zł

UKS Wikingowie

nie wystąpił

38 248 zł

38 248 zł

ZKS Olimpia

1 234 447,06 zł

1 374 118,55 zł

2 608 565,61 zł

Razem:

3 897 277,06 zł

4 476 045,55 zł

8 373 322,61 zł
SM

