Ile miejskich pieniędzy chcą kluby sportowe
Podobno pieniądze nie grają, ale bez nich trudno myśleć o uzyskaniu ponadprzeciętnych wyników sportowych. W dwóch miejskich konkursach sportowych do podziału jest 4,16 mln zł. Elbląskie kluby sportowe chciałyby dwa razy więcej – 8,4 mln zł.
Koniec roku to m.in. Gwiazdka i ogłoszenie najważniejszych miejskich konkursów wspierających kluby sportowe z naszego miasta. W tym roku prezydent podniósł ogólne kwoty w obu konkursach. Na wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach (tzw. „sport seniorski”) w 2026 r. przeznaczono 2 mln zł, w 2025 r. suma ta była o połowę mniejsza. Na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży (tzw. „sport młodzieżowy”) w przyszłym roku przeznaczono 2,16 mln zł, w 2025 r. do podziału był okrągły milion.
35 klubów przystąpiło do konkursów, przy czym trzeba zauważyć, że niektóre do obu, EKS Start wystąpił tylko o pieniądze na sport seniorski, część klubów złożyła dokumenty tylko w konkursie na sport młodzieżowy. Gdyby prezydent chciał spełnić wszystkie klubowe wnioski potrzebowałby niemal 8,4 mln zł – 3,9 mln zł na seniorów i 4,5 mln zł dla dzieci i młodzieży. Z góry wiadomo, że będą cięcia.
O największe pieniądze wystąpiła Olimpia: 1,2 mln zł na seniorów i 1,4 mln zł na dzieci i młodzież. Na drugim miejscu Start – 1 mln zł na seniorki, na dzieci i młodzież nie występował. Na „najniższym stopniu podium” w tej klasyfikacji uplasował się Silvant Kajak, który chciałby dostać prawie 785 tys. zł: 385 tys. zł na seniorów i 400 tys. zł na dzieci i młodzież.
Kiedy poznamy kwoty przyznanych dotacji? Komisja konkursowa ma czas na rozpatrzenie ofert do 12 stycznia, ostateczną decyzję podejmuje prezydent Elbląga.
W poniższej tabeli przedstawiamy kwoty, o które ubiegają się elbląskie kluby w miejskich konkursach.
|
Klub
|
Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach
|
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
|
Razem
|
AMP El-Futbol
|
nie wystąpił
|
120 050 zł
|
120 050 zł
|
Aeroklub Elbląski
|
69 120 zł
|
52 000 zł
|
121 120 zł
|
APR Handballowy Elbląg
|
nie wystąpił
|
42 000 zł
|
42 000 zł
|
Elbląski Klub Karate
|
48 000 zł
|
59 000 zł
|
107 000 zł
|
Elbląski Klub Kyokushin Karate
|
8 600 zł
|
14 900 zł
|
23 500 zł
|
EKO Gryf
|
nie wystąpił
|
10 000 zł
|
10 000 zł
|
EKS Mlexer
|
nie wystąpił
|
50 000 zł
|
50 000 zł
|
EKS Start
|
1 058 310 zł
|
nie wystąpił
|
1 058 310 zł
|
Elbląski SZS
|
nie wystąpił
|
53 700 zł
|
53 700 zł
|
IKS Atak
|
59 000 zł
|
107 240 zł
|
166 240 zł
|
Okami
|
nie wystąpił
|
11 200 zł
|
11 200 zł
|
KS Orzeł
|
nie wystąpił
|
274 560 zł
|
274 560 zł
|
KS Basketball
|
392 000 zł
|
224 000 zł
|
616 000 zł
|
KS Olimpia Zapasy
|
nie wystąpił
|
20 000,00 zł
|
20 000 zł
|
KSW Tygrys
|
25 400 zł
|
157 525 zł
|
182 925 zł
|
LUKS Meyer
|
nie wystąpił
|
40 750 zł
|
40 750 zł
|
MMKS Concordia
|
280 000 zł
|
290 000 zł
|
570 000 zł
|
A,K. Andrex
|
60 000 zł
|
70 000 zł
|
130 000 zł
|
MKS Truso
|
120 000 zł
|
347 985 zł
|
467 985 zł
|
Elbląska Szkółka Piłkarska
|
nie wystąpił
|
10 000 zł
|
10 000 zł
|
Jantar
|
nie wystąpił
|
63 000 zł
|
63 000 zł
|
SSW Infinity Fight
|
90 000 zł
|
78 000 zł
|
168 000 zł
|
Stowarzyszenie Taneczne Cadmans
|
50 400 zł
|
45 000 zł
|
95 400 zł
|
UKP Jedynka
|
nie wystąpił
|
90 000 zł
|
90 000 zł
|
UKS Kontra
|
17 000 zł
|
25 000 zł
|
42 000 zł
|
UKS Orlik
|
nie wystąpił
|
30 300 zł
|
30 300 zł
|
UKS Silvant Kajak
|
385 000 zł
|
400 000 zł
|
785 000 zł
|
UKS Skoczek
|
nie wystąpił
|
27 424 zł
|
27 424 zł
|
UKS Szóstka
|
nie wystąpił
|
80 000 zł
|
80 000 zł
|
UKS Tomita
|
nie wystąpił
|
46 725 zł
|
46 725 zł
|
UKS Kosai Judo
|
nie wystąpił
|
95 000 zł
|
95 000 zł
|
UKS Olimpia Judo
|
nie wystąpił
|
112 240 zł
|
112 240 zł
|
UKS Pirat
|
nie wystąpił
|
16 080 zł
|
16 080 zł
|
UKS Wikingowie
|
nie wystąpił
|
38 248 zł
|
38 248 zł
|
ZKS Olimpia
|
1 234 447,06 zł
|
1 374 118,55 zł
|
2 608 565,61 zł
|
Razem:
|
3 897 277,06 zł
|
4 476 045,55 zł
|
8 373 322,61 zł