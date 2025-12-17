Ile miejskich pieniędzy chcą kluby sportowe

Podobno pieniądze nie grają, ale bez nich trudno myśleć o uzyskaniu ponadprzeciętnych wyników sportowych. W dwóch miejskich konkursach sportowych do podziału jest 4,16 mln zł. Elbląskie kluby sportowe chciałyby dwa razy więcej – 8,4 mln zł.

Koniec roku to m.in. Gwiazdka i ogłoszenie najważniejszych miejskich konkursów wspierających kluby sportowe z naszego miasta. W tym roku prezydent podniósł ogólne kwoty w obu konkursach. Na wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach (tzw. „sport seniorski”) w 2026 r. przeznaczono 2 mln zł, w 2025 r. suma ta była o połowę mniejsza. Na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży (tzw. „sport młodzieżowy”) w przyszłym roku przeznaczono 2,16 mln zł, w 2025 r. do podziału był okrągły milion.

35 klubów przystąpiło do konkursów, przy czym trzeba zauważyć, że niektóre do obu, EKS Start wystąpił tylko o pieniądze na sport seniorski, część klubów złożyła dokumenty tylko w konkursie na sport młodzieżowy. Gdyby prezydent chciał spełnić wszystkie klubowe wnioski potrzebowałby niemal 8,4 mln zł – 3,9 mln zł na seniorów i 4,5 mln zł dla dzieci i młodzieży. Z góry wiadomo, że będą cięcia.

O największe pieniądze wystąpiła Olimpia: 1,2 mln zł na seniorów i 1,4 mln zł na dzieci i młodzież. Na drugim miejscu Start – 1 mln zł na seniorki, na dzieci i młodzież nie występował. Na „najniższym stopniu podium” w tej klasyfikacji uplasował się Silvant Kajak, który chciałby dostać prawie 785 tys. zł: 385 tys. zł na seniorów i 400 tys. zł na dzieci i młodzież.

Kiedy poznamy kwoty przyznanych dotacji? Komisja konkursowa ma czas na rozpatrzenie ofert do 12 stycznia, ostateczną decyzję podejmuje prezydent Elbląga.

W poniższej tabeli przedstawiamy kwoty, o które ubiegają się elbląskie kluby w miejskich konkursach.