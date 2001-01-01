Rodzinne rewolucje – fantastyczny spektakl w Światowidzie

Wpadnij w wir rodzinnych tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji! Zapraszamy do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w niedzielę 23 listopada na dwa spektakle – pierwszy o 16:30, drugi o 19:30.

dkryj niezwykłe życie rodzeństwa Gauthier - Pierre'a, Luizy i Roberta, których życiowe drogi - choć różne - splecione są nićmi głębokiej, rodzinnej miłości. Gdy ich rodzice, Jeanne i Vincent Gauthier, niespodziewanie wzywają swoje dzieci do rodzinnego domu, rodzeństwo staje przed niespodzianką, mającą na zawsze zmienić wzajemne relacje. Jakie wiadomości czekają na nich w przepełnionej niezapomnianymi wspomnieniami domowej atmosferze?

Jakie cechy każdego z bohaterów ujawnia nieoczekiwana zmiana okoliczności? "Rodzinne rewolucje" to błyskotliwa komedia, która w prosty sposób pokazuje, co kieruje naszymi instynktami i wpływa nawet na najlepsze relacje rodzinne. Zaskakujące zwroty akcji prowokują do refleksji nad tym, jak pewne wydarzenia testują granice rodzinnej lojalności i zrozumienia. Przygotuj się na poruszającą podróż przez labirynt ludzkich emocji, pełną śmiechu i wzruszeń, która dostarcza zarówno rozrywki, jak i głębokiego spojrzenia na dynamikę rodzinnych więzi.

Autor: Emmanuel Patron i Armelle Patron

Przekład: Witold Stefaniak

Reżyseria: Wojciech Malajkat

Scenografia: Wojciech Stefaniak

Kostiumy: Zuzanna Kolanowska

Asystentka reżysera: Justyna Potasiak

Produkcja: Katarzyna Fukacz, Damian Słonina

Tito Productions, Spektaklove

Obsada:

Małgorzata Potocka / Joanna Trzepiecińska

Wojciech Malajkat / Sławomir Orzechowski / Olaf Lubaszenko

Karolina Bacia

Paweł Małaszyński / Michał Rolnicki

Mateusz Banasiuk / Marcin Stępniak