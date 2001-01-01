Rodzinne rewolucje – fantastyczny spektakl w Światowidzie

Wpadnij w wir rodzinnych tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji! Zapraszamy do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w niedzielę 23 listopada na dwa spektakle – pierwszy o 16:30, drugi o 19:30.
dkryj niezwykłe życie rodzeństwa Gauthier - Pierre'a, Luizy i Roberta, których życiowe drogi - choć różne - splecione są nićmi głębokiej, rodzinnej miłości. Gdy ich rodzice, Jeanne i Vincent Gauthier, niespodziewanie wzywają swoje dzieci do rodzinnego domu, rodzeństwo staje przed niespodzianką, mającą na zawsze zmienić wzajemne relacje. Jakie wiadomości czekają na nich w przepełnionej niezapomnianymi wspomnieniami domowej atmosferze?
Jakie cechy każdego z bohaterów ujawnia nieoczekiwana zmiana okoliczności? "Rodzinne rewolucje" to błyskotliwa komedia, która w prosty sposób pokazuje, co kieruje naszymi instynktami i wpływa nawet na najlepsze relacje rodzinne. Zaskakujące zwroty akcji prowokują do refleksji nad tym, jak pewne wydarzenia testują granice rodzinnej lojalności i zrozumienia. Przygotuj się na poruszającą podróż przez labirynt ludzkich emocji, pełną śmiechu i wzruszeń, która dostarcza zarówno rozrywki, jak i głębokiego spojrzenia na dynamikę rodzinnych więzi.
Autor: Emmanuel Patron i Armelle Patron
Przekład: Witold Stefaniak
Reżyseria: Wojciech Malajkat
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Kostiumy: Zuzanna Kolanowska
Asystentka reżysera: Justyna Potasiak
Produkcja: Katarzyna Fukacz, Damian Słonina
Tito Productions, Spektaklove
Obsada:
Małgorzata Potocka / Joanna Trzepiecińska
Wojciech Malajkat / Sławomir Orzechowski / Olaf Lubaszenko
Karolina Bacia
Paweł Małaszyński / Michał Rolnicki
Mateusz Banasiuk / Marcin Stępniak