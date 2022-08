Rodzinne warsztaty czerpania papieru na dziedzińcu biblioteki 

W ostatni sierpniowy weekend, a konkretnie w sobotę (27 sierpnia) zapraszamy na finałowe wydarzenie wakacyjnego cyklu „Papierowe Sztuki Biblioteki Elbląskiej”. Na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej odbędą się warsztaty czerpania papieru, podczas których będzie można się dowiedzieć, jak dawniej wyrabiano papier i samemu go wyprodukować.

Czy wyobrażacie sobie życie bez papieru? Pomyślcie, jak wiele przedmiotów życia codziennego jest zrobionych właśnie z tego surowca. Świat bez książek, gazet, zeszytów, notesów…? Dziś mamy Internet, ale w danych wiekach nie było przecież internetowej chmury.

Gdy sobie to uświadomimy, dociera do nas jak bardzo rewolucyjnym wynalazkiem był papier.

Podczas bibliotecznego wydarzenia będzie można wzbogacić swoją wiedzę w zakresie historii papiernictwa. Uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z autentycznymi narzędziami do produkcji papieru, takimi jak kadź, sito żeberkowe, holender i prasy.

To jednak nie wszystko! Będzie też można wyprodukować samemu własny papier, a wyczerpany arkusz papieru zabrać ze sobą do domu. Ciekawi jesteśmy, co potem z tego papieru powstanie.

Na uczestników czekać będzie też nie lada gratka – chętni będą mogli wziąć czynny udział w mieleniu masy papierniczej przy użyciu holendra zasilanego rowerem.

Czekamy na was na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej wraz z pracownikami Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie od godz. 11 do 16.

Warsztaty nie mają ograniczeń wiekowych i liczby uczestników.

Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu wykładowo-warsztatowego „Papierowe sztuki Biblioteki Elbląskiej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.