Rozmowy w Paśmie Kultury

Od kwietnia do czerwca nagranych zostało 8 odcinków. Ośmiu wyjątkowych gości to kilkaset minut ciekawych rozmów na wiele tematów, których wspólnym mianownikiem jest kultura. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu realizuje nowy projekt rozmów kulturalno-publicystycznych zatytułowany – Pasmo Kultury, który można posłuchać, albo obejrzeć. Wybór należy do Państwa.

Pomysł Pasma Kultury polega na nagraniu rozmów z osobami, które mają ciekawe rzeczy do powiedzenia, które są bardzo twórcze i uważają, że otworzą nam drzwi do lepszego, bardziej ciekawego świata – mówi, opisując audycję Pasmo Kultury Antoni Czyżyk Dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Wierzymy, że słuchacze podcastów i odbiorcy naszych rozmów dowiedzą się wiele o życiu kulturalnego naszego miasta. Gospodarze audycji Kamil Czyżak i Katarzyna Rogacka zadbają o to, aby goście, a zarazem tematy rozmów, które zapełniają Pasmo Kultury zaskakiwały i zachęcały do odsłuchu lub obejrzenia. Jeśli więc jesteście Państwo ciekawi co mają do powiedzenia wyjątkowi ludzie, a może szukacie motywacji, inspiracji i sił do działania – włączcie rozmowy przygotowane przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Naprawdę warto, bo jeśli już zdecydujecie się zostać z Pasmem Kultury, przekonacie się, że zaproszeni goście opowiedzą naprawdę wiele ciekawych historii. Zapraszamy do słuchania! Audycja wideo: PasmoKultury Podcast dostępny tutaj: PodcastPasmoKultury SpotifyPasmoKultury

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu