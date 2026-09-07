„Rozwijajmy skrzydła, lecimy do kiosku”

W niedzielę, 6 września, odbył się wernisaż „Tchnienie. INSPIRO” autorstwa Joanny Litwy-Kurcwald, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Co jest? Prace artystki można podziwiać w Kiosku Kultury przy ulicy Wybrzeże Gdańskie.

Pogoda na początku września nie rozpieszcza, dlatego wystawa musiała zostać przeniesiona z soboty na niedzielę. Mimo przelotnego deszczu nie zabrakło uczestników.

Kiosk Kultury, czyli najmniejsza galeria sztuki w północnej Polsce, to miejsce niepowtarzalne. Jego niewielka powierzchnia tworzy kameralną atmosferę, co sprzyja rozmowom z innymi pasjonatami sztuki. Tak było też i tym razem.

- Pomysł na serię tych prac wziął się z tego, by ukazać błysk, początek inspiracji – tłumaczyła Joanna Litwa-Kurcwald. - Te 10 prac tworzy razem jeden obraz - jest to świat w formie cyrku, gdzie maszty cyrkowe to ludzie, wydarzenia, sytuacje, które są inspirujące, natomiast ptaki to są osoby zainspirowane. Chciałam uświadomić ludziom, że tak naprawdę każdy z nas jest masztem i ptakiem i ważne jest to, byśmy byli w porządku i starali się być dobrzy dla innych.

Obrazy wykonano techniką tuftingu, używając do tego zarówno igły jak i specjalnego pistoletu tuftingowego. Artystka tworzy tą metodą od półtora roku, a wykonanie jednej pracy zajmuje jej około trzy, cztery godziny. Podkreśla jednak, że daje jej to wielką radość.

(fot. Paulina Mrozik)

- Cieszę się, że mogłam to zaprezentować szerszemu gronu, że mogłam się podzielić tą pasją z ludźmi – dodała.

Co najbardziej podobało im się uczestnikom wystawy w zaprezentowanych pracach?

-To, że tworzą jedną wspólną całość. Są bardzo ciekawe, ponieważ są tworzone kilkoma technikami. Poza używaniem pistoletu widać także pracę ręczną – powiedziała nam Paulina.

- Ich ulotność. To, że są takie delikatne, jak wełna, z której są stworzone – zauważyła Olga.

- Bardzo podoba mi się kolor, niby biały, ale nie jest biały - dodał Dominik.

Podczas wernisażu poruszono również kwestię technologii AI, która coraz częściej wkracza w świat sztuki. Wystawa w Kiosku Kultury ma przypomnieć, że tworzenie to coś więcej niż efekt końcowy. To proces, w który angażuje się swoje emocje i kreatywność. „Rozwijajmy skrzydła, lecimy do kiosku” – mówili organizatorzy wystawy, otwierając wernisaż.