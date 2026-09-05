Pięć godzin naukowej zabawy. Tak było na Pikniku w EPT

W sobotę (5 września) w Elbląskim Parku Technologicznym odbył się VIII Rodzinny Piknik Nauki i Techniki. Na uczestników czekały eksperymenty, pokazy, warsztaty i technologiczne ciekawostki. Dzieci, młodzież i dorośli mogli nie tylko zobaczyć naukę w praktyce, ale także samodzielnie przeprowadzać doświadczenia i odkrywać tajniki nowych technologii. Zdjęcia.

Za nami pięć godzin z nauką oraz zabawą. W Elbląskim Parku Technologicznym odbył się VIII Piknik Nauki i Techniki – wydarzenie, które przyciąga do EPT nie tylko najmłodszych mieszkańców. Nie inaczej było tym razem. Piknik to wydarzenie dla całych rodzin, które chcą ciekawie spędzać czas i przekonać się, że nauka może być świetną zabawą. Na uczestników czekało kilkanaście tematycznych stref, pełnych doświadczeń i ciekawostek. Można było nie tylko obserwować, ale samemu sprawdzać, dotykać i eksperymentować. Robotyka, automatyka, ekologia, zdrowie, nowe technologie – to tylko niektóre dziedziny nauki, które „gościły” na tegorocznym pikniku.

Uczestnicy mogli odwiedzić: Strefę Inżyniera, Strefę Wirtualnych Doświadczeń, Eko Strefę, Strefę Zdrowia i Strefę Majsterkowicza, a także poznać ofertę instytucji wspierających rozwój zawodowy i przedsiębiorczość. W Strefie Instytucji można było porozmawiać o możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców oraz dowiedzieć się więcej o programie inkubacji firm WA-MA Inkubator.

Organizatorem wydarzenia był Elbląski Park Technologiczny oraz prezydent Elbląga.