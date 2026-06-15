Rozwój dziecka pod okiem fizjoterapeutki – bezpłatne konsultacje w filii Kostka
Jak wspierać rozwój niemowlęcia? Na co zwracać uwagę w kolejnych etapach rozwoju ruchowego? Jak prawidłowo nosić, pielęgnować i stymulować dziecko do aktywności? Na te i wiele innych pytań odpowie fizjoterapeutka Elżbieta Szarko podczas spotkań dla rodziców z małymi dziećmi, które odbędą się w piątek, 19 czerwca w filii bibliotecznej Kostka na osiedlu Zawada. Obowiązują zapisy.
Spotkania mają charakter praktyczny. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak wspierać rozwój psychomotoryczny dziecka, a także poznać prawidłowe wzorce ruchowe związane m.in. z siadaniem, przyjmowaniem pozycji czworaczej czy wstawaniem.
Rozkład zajęć:
15:00–15:40 – dzieci 3–5-miesięczne
15:45–16:25 – dzieci 6–7-miesięczne
16:30–17:10 – dzieci 8–9-miesięczne
17:10–17:50 – dzieci 10–12-miesięczne
17:50–18:30 – dzieci powyżej 1. roku życia
Rodziców prosimy o zabranie kocyka, pieluszki i ulubionej zabawki dziecka. Zajęcia odbywają się bezpłatnie. Ilość miejsc ograniczona i obowiązują zgłoszenia.
Filia biblioteczna Kostka mieści się przy ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa)
tel. 55 625 60 95