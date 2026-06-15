Rozwój dziecka pod okiem fizjoterapeutki – bezpłatne konsultacje w filii Kostka

Jak wspierać rozwój niemowlęcia? Na co zwracać uwagę w kolejnych etapach rozwoju ruchowego? Jak prawidłowo nosić, pielęgnować i stymulować dziecko do aktywności? Na te i wiele innych pytań odpowie fizjoterapeutka Elżbieta Szarko podczas spotkań dla rodziców z małymi dziećmi, które odbędą się w piątek, 19 czerwca w filii bibliotecznej Kostka na osiedlu Zawada. Obowiązują zapisy.

Spotkania mają charakter praktyczny. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak wspierać rozwój psychomotoryczny dziecka, a także poznać prawidłowe wzorce ruchowe związane m.in. z siadaniem, przyjmowaniem pozycji czworaczej czy wstawaniem. Rozkład zajęć: 15:00–15:40 – dzieci 3–5-miesięczne 15:45–16:25 – dzieci 6–7-miesięczne 16:30–17:10 – dzieci 8–9-miesięczne 17:10–17:50 – dzieci 10–12-miesięczne 17:50–18:30 – dzieci powyżej 1. roku życia Rodziców prosimy o zabranie kocyka, pieluszki i ulubionej zabawki dziecka. Zajęcia odbywają się bezpłatnie. Ilość miejsc ograniczona i obowiązują zgłoszenia. Filia biblioteczna Kostka mieści się przy ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa)

tel. 55 625 60 95

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska