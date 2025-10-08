Rusza nowy sezon „Sceny przy stoliku”

Miłośników tej formy teatralnej zapraszamy już w najbliższy poniedziałek do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Ten sezon upłynie nam pod hasłem „Róże i chryzantemy” a pierwsze spotkanie, to spotkanie z Fiodorem Dostojewskim, jednym z najbardziej wpływowych powieściopisarzy literatury rosyjskiej i światowej.

„Białe noce” zostały napisane przez Dostojewskiego w październiku i listopadzie 1848 i po raz pierwszy opublikowane w czasopiśmie „Otieczestwiennyje zapiski” w tym samym roku. Napisane w Petersburgu w Rosji, w okresie reżimu politycznego naznaczonego licznymi tajnymi ruchami rewolucyjnymi, w których uczestniczył Dostojewski a „Białe noce” należą do pierwszej fazy twórczości rosyjskiego pisarza. Opowiadanie nosi podtytuł Powieść sentymentalna. Ze wspomnień marzyciela. Jako motto dla utworu autor wybrał słowa Iwana Turgieniewa z wiersza „Kwiatek” (1843): ...Albo został on stworzony, żeby pobyć, choć chwilę obok serca twojego?...

W oryginale "Białe noce" Fiodora Dostojewskiego to opowieść o samotnym Marzycielu, który podczas czterech petersburskich białych nocy poznaje Nastieńkę, siedemnastolatkę czekającą na powrót ukochanego. Marzyciel zakochuje się w dziewczynie, która z kolei dostrzega w nim jedynie bratnią duszę i wsparcie w trudnych chwilach. W scenicznej adaptacji akcja rozgrywa się w ciągu pięciu nocy a główni bohaterowie opowiadania to Mężczyzna (Marzyciel) i Nastia (Młoda kobieta).

Tekst ten usłyszymy w interpretacji aktorów elbląskiego teatru – Patrycji Bukowczan i Juliana Knafa.

Zapraszamy 13.października, godz. 17 Teatr im. Aleksandra Sewruka, bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie teatru.