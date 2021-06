Ruszają zapisy do Letniej Małej Akademii Filmowej w Kinie Światowid!

Już 7 lipca rusza kolejna edycja popularnego cyklu "Letnia Mała Akademia Filmowa".

W każdą wakacyjną środę (od 7 lipca do 25 sierpnia) Kino Światowid zaprasza dzieci w wieku od 7 do 12 lat na warsztaty plastyczne połączone z projekcją filmową. Na najmłodszych widzów czekają zajęcia rozwijające wyobraźnię, talent plastyczny a także projekcja wybranego filmu z repertuaru. Na zakończeniu cyklu planowana jest wystawa najciekawszych prac.

Obowiązują zapisy. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 55 611 20 56 lub mailowo na adres: kino@swiatowid.elblag.pl.

Program zajęć w lipcu:

7.07 godz. 11:00 warsztaty plastyczne, 12:00 "Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do Wolności"

opis filmu: Lucky Prescott nigdy tak naprawdę nie poznała swojej zmarłej matki-Milagro Navarro. Matka była nieustraszoną kaskaderką jeździecką w małym miasteczku, Miradero, położonym przy granicy. Teraz Lucky dorasta w mieście na wschodnim wybrzeżu pod czujnym okiem ciotki, Cory. Podobnie jak jej matka, Lucky nie jest skłonna do przestrzegania zasad i ograniczeń, co przyprawia jej ciotkę Corę o ból głowy. Kiedy dziewczynka coraz częściej organizuje ryzykowne eskapady, Cora postanawia, aby Lucky wróciła do ojca, Jima. Po przeprowadzce małe, senne miasteczko nie robi na Lucky żadnego wrażenia. Życie Lucky nabiera kolorów, gdy spotyka dzikiego mustanga o imieniu Duch. Zaprzyjaźnia się również z Abigail Stone i Pru Granger. Kiedy pewnego dnia bezduszni kowboje planują schwytać Ducha i jego stado, aby wystawić na aukcję i sprzedać do niewoli Lucky z pomocą nowych przyjaciół wyruszają na ratunek.

14.07 godz. 11:00 warsztaty plastyczne, 12:00 film "Raya i ostatni smok"

opis filmu: „Raya i ostatni smok” zabiera nas w ekscytującą, epicką podróż do fantastycznego świata Kumandry, w którym dawno, dawno temu ludzie i smoki żyli razem w harmonii. Kiedy złe siły zagroziły tej krainie, smoki się poświęciły, aby ocalić ludzkość. Obecnie, czyli 500 lat po tym wydarzeniu, to samo zło powraca. Samotna wojowniczka Raya usiłuje odnaleźć ostatniego smoka, aby przywrócić światło i nadzieję w jej podupadłym świecie. Podczas swojej niezwykłej podróży Raya nauczy się jednak, że do ratowania świata będzie potrzebowała nie tylko smoka, ale też pracy zespołowej i wzajemnego zaufania.

21.07 godz. 11:00 warsztaty plastyczne, 12:00 film "Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów"

opis filmu: Ośmioletnia Alicja i jej psotny brat Piotruś spędzają błogie lato na angielskiej wsi. Zachęcani przez rodziców – Jacka i Rose dają upust wyobraźni – organizując herbaciane przyjęcia, walki na drewniane miecze i wymyślone przygody na statkach pirackich. Chwile szczęścia kończą się jednak, gdy ich rodzice popadają w poważne tarapaty. Chcąc pomóc rodzinie, Piotruś i Alicja wyruszają do Londynu, żeby sprzedać drogocenną pamiątkę. Ich wyprawa da początek wielkiej przygodzie, podczas której Alicja odkryje tajemniczą króliczą norę, a Piotruś wkroczy do świata fantazji jako nieustraszony przywódca Zaginionych Chłopców. To co nastąpi później, odmieni losy rodzeństwa i zapisze się w historii na zawsze.

28.07 godz. 11:00 warsztaty plastyczne, 12:00 film "Kraina smoków"

opis filmu: Zaciszna Smocza Dolina, czyli spokojna przystań wszystkich smoków jest zagrożona najazdem ludzi. Wiele wskazuje na to, że zażegnany przed wiekami konflikt między ludźmi i smokami może rozgorzeć na nowo. W tej sytuacji dzielny srebrny smok Lung, wiedziony wiarą w legendę o smoczym raju, postanawia wyruszyć na jego poszukiwanie. Jest przekonany, że to właśnie tam wszystkie smoki będą już na zawsze bezpieczne. Bez zgody Smoczych Mędrców wymyka się z Doliny w towarzystwie zaprzyjaźnionego leśnego skrzata. Po drodze dołącza do nich pewien chłopiec, który uważa się za „smoczego jeźdźca”, choć do tej pory smoki oglądał tylko na obrazkach. Tropem tej niezwykłej trójki podąża pewna niebezpieczna istota, która na rozkaz ludzi o mrocznych sercach, ma pokrzyżować ich plany. Smok, chłopiec i skrzat to jednak niezwykłe trio, a ich odwaga, spryt i poczucie humoru, okażą się bardzo skuteczną bronią.

Cena biletu: 30 zł/zajęcia