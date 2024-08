Rzeka Kultury - koncerty na wodzie

Miasto od strony rzeki wciąż dla wielu Elblążan pozostaje nieodkryte. Ale odkrywanie go uczestnicząc w tym czasie w koncercie, to już sytuacja rzeczywiście wyjątkowa. Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na dwa "płynące koncerty" - 18 sierpnia zagra Joanna Knitter Duo, a 23 sierpnia Stanisław Słowiński.

Specjalnie przygotowana pływająca platforma pełni funkcję sceny. Audytorium to kajaki, rowery wodne i inne jednostki pływające, którymi uczestnicy podążają za platformą. Wszystko w niespiesznym tempie pozwalającym delektować się zarówno muzyką jak i zmieniającym się krajobrazem. A muzyka? Podczas pierwszego koncertu zabierzemy Państwa do świata muzyki soul, blues i wartościowej rozrywki w najlepszym wydaniu kapitalnej wokalistki. Drugi spotkanie to mariaż jazzu, klasyki i elektroniki w wydaniu na skrzypce i klika elektronicznych dodatków. . Joanna Knitter Duo | 18.08.2024 (niedziela) godz. 16:00

Start: Przystań Grupy Wodnej (ul. Wybrzeże Gdańskie 12) Udział bezpłatny . Stanisław Słowiński Solo | 23.08.2024 (piątek) godz. 17:00 Start: Przystań Grupy Wodnej (ul. Wybrzeże Gdańskie 12) Udział bezpłatny . Przygotowaliśmy dla Państwa około 60 miejsc w kajakach i rowerach wodnych udostępnionych bezpłatnie na czas koncertu, można jednak dołączyć na innych własnych lub wypożyczonych jednostkach pływających lub uczestniczyć (częściowo) w koncertach spacerując wzdłuż nabrzeża Bulwaru Zygmunta Augusta. Płynące koncerty kierować się będą w stronę jeziora Drużno i wracać tak, by finał nastąpił ponownie przy Przystani Grupy Wodnej. Rezerwacja sprzętu Pływającego: info na adres 𝙨𝙠𝙘𝙤𝙟𝙚𝙨𝙩@𝙜𝙢𝙖𝙞𝙡.𝙘𝙤𝙢 z wpisaniem w tytule "KONCERT 18.08.2024" (lub 23.08.2024), a w treści Imię i Nazwisko, tel. kontaktowy, kajak czy rower i ilość osób (dla ilu jest rezerwacja).

WAŻNE - na Przystani Grupy Wodnej w dniu koncertu trzeba zjawić się min. 20 min wcześniej, żeby odebrać sprzęt, założyć kamizelkę asekuracyjną i przygotować się do wypłynięcia.

Rezerwacja sprzętu jest ważna po potwierdzeniu mailowym przez organizatora. Niestawienie się na Przystani w ustalonej porze anuluje rezerwację i sprzęt wydajemy kolejnym zainteresowanym. . Joanna Knitter

Wokalistka, absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Muzycznej w Gdańsku. Laureatka nagrody głównej (z Blues & Folk Connection) w konkursie: festiwalu Blues Aperitiv w Šumperku (Czechy 2014); Sopockiej Muzy dla Młodych Twórców (2010); specjalnego wyróżnienia Billy'ego Harpera podczas Zmagań Jazzowych w Szczecinie (2006) oraz nagrody indywidualnej Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Zespołów Jazzowych i Bluesowych w Gdyni (2005). Zaczynała od śpiewania w Kawiarence pod Żaglami w Sopocie, a później z zespołami: Debesters i Moongang. Współpracowała też z Jahkuzzi Bubble System oraz Maybe Theatre Company – musical Rent. Obecnie związana z formacjami: Take It Easy Przemka Dyakowskiego, Joanna Knitter Blues & Folk Connection oraz Jo & Lazy Fellow. Występuje również jako solistka Jan Konop Big Bandem i Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie. . Stanisław Jan Klemens Słowiński Skrzypek, aranżer, kompozytor i producent. Jest laureatem Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Jazz Juniors (Stanisław Słowiński Quintet), laureatem Nagrody Publiczności na Międzynarodowym Jazzowym Konkursie Skrzypcowym im. Zbigniewa Seiferta oraz stypendystą Twórczego Miasta Krakowa. Jest liderem zarówno autorskich składów, jak też muzykiem współpracującym z orkiestrami kameralnymi i symfonicznymi.

Wojciech Minkiewicz, Stowarzyszenie Co jest?