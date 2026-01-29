Sacrum regionu – wykłady o duchowym i kulturowym dziedzictwie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza na cykl otwartych i bezpłatnych wykładów poświęconych religijnemu i kulturowemu dziedzictwu Warmii, Mazur i Żuław. Spotkania odbędą się w piątek 13 lutego i towarzyszą otwarciu wystawy „Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur".

Sacrum i dziedzictwo regionu

Trzy wykłady, o unikatowej tematyce, stanowią zaproszenie do pogłębionego spojrzenia na historię regionów, w których religia odgrywała istotną rolę w kształtowaniu krajobrazu, architektury i tożsamości lokalnych społeczności. Spotkania odbędą się w Sali Kameralnej Kina Światowid i są częścią programu towarzyszącego otwarciu wystawy „Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur".

„Reformacja i jej dziedzictwo w Elblągu i okolicach" (13.02.2026 | godz. 8:35)

Pierwszy wykład poświęcony będzie historii reformacji w Elblągu oraz jej wpływowi na rozwój regionu. Uczestnicy dowiedzą się m.in., kiedy w mieście pojawili się pierwsi protestanci, dlaczego Warmia pozostała katolicka oraz jak luteranizm wpłynął na kulturę i edukację Mazur. Wykład poprowadzi Dominika Kałabun-Nakielska, historyczka sztuki i religioznawczyni związana z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

„Mennonici na Żuławach" (13.02.2026 | godz. 9:30)

Drugie spotkanie przybliży dzieje mennonitów na Żuławach, ze szczególnym uwzględnieniem Żuław Elbląskich. Wykład skupi się na śladach ich obecności w krajobrazie i architekturze regionu oraz w pamięci lokalnych społeczności. Prelegentem będzie Łukasz Kępski – historyk, przewodnik po Żuławach i muzealnik związany z Muzeum Żuławskim w Nowym Dworze Gdańskim.

„Święta Warmia. Historia i współczesność" (13.02.2026 | godz. 10:30)

Zwieńczeniem cyklu będzie wykład poświęcony wyjątkowemu charakterowi Warmii jako regionu o odrębnej tożsamości kulturowej i religijnej. Spotkanie stanie się refleksją nad znaczeniem historii i tradycji we współczesnym świecie oraz nad rolą regionalizmu po doświadczeniach XX wieku. Wykład poprowadzi Magdalena Żółtowska-Sikora, badaczka dziejów Warmii i przewodniczka po regionie.

Wystawa „Sacrum" w tle wydarzenia

Wykłady towarzyszą otwarciu wystawy „Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur", które odbędzie się w piątek, 13 lutego o godz. 18.00 w sali multimedialnej na II piętrze Centrum Spotkań Europejskich „Światowid". Po wystawie oprowadzi gości Dominika Kałabun-Nakielska, autorka scenariusza animacji prezentowanej na ekspozycji.

Informacje ogólne – otwarcie wykładów

Termin: czwartek, 13 lutego 2026, godz. 8:30

Miejsce: Sala Kameralna Kina Światowid, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu

Wstęp: wolny

Liczba miejsc: ograniczona

Informacje pod nr tel. 667 636 211

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Sacrum. Nieoczywista opowieść o kościołach Warmii i Mazur", dofinansowanego przez Unię Europejską NextGenerationEU oraz współfinansowanego ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.