Scena literacka - warsztaty w teatrze Sewruka

 Elbląg, Scena literacka - warsztaty w teatrze Sewruka

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zaprasza na warsztaty literackie „Scena Literacka” – przestrzeń twórczych spotkań dla młodzieży od 16. roku życia i dorosłych.

Piszesz albo chcesz dopiero rozpocząć przygodę ze słowem? Marzysz, by Twoje teksty zabrzmiały na scenie? Czas wyciągnąć je z szuflady i podzielić się nimi!

Spotykamy się dwa razy w miesiącu. Czekają na Ciebie kreatywne ćwiczenia, inspirujące zadania i ludzie o podobnych pasjach.

Nasze cele:

- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,

- doskonalenie warsztatu pisarskiego i językowego,

- odkrywanie indywidualnego stylu i głosu literackiego,

- przełamywanie barier twórczych oraz prezentacja efektów pracy na scenie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Informacje i zapisy pod numerem: 697-510-500.

Teatr im. A. Sewruka

