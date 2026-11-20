Scena Literacka zaprasza na spotkanie z Bogumiłą Salmonowicz

W czwartek 3 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy na Małą Scenę Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Bogumiła Salmonowicz, poetka i uczestniczka warsztatów Sceny literackiej, zaprezentuje swoją najnowszą książkę „Kiedyś pojawi się światło”.

Bogumiła Salmonowicz jest Elblążanką z bieszczadzkimi korzeniami. Pedagożka, wykładowczyni, terapeutka, coach i animatorka kultury, od lat łączy pracę z ludźmi z pasją do literatury i działań społecznych. Jest prezeską Stowarzyszenia Alternatywni. Jej wiersze publikowano w czasopismach kulturalnych i literackich, portalach poetyckich, antologiach w Polsce i za granicą, w przekładach ma język angielski, ukraiński, włoski, portugalski i grecki.

Laureatka wielu konkursów poetyckich, m.in. Grand Prix Konkursu „O Złote Pióro Sopotu” (2026), jak również autorką pięciu tomów: BoSa (2014), Abrazje (2016), Femoglobina (2017), Między nami czerwienieją chwile (2021) i Pejzaż z tatuażem (2024).

Pisanie traktuje jako sposób porządkownia świata, odkrywania nowych perspektyw

i oswajania rzeczywistości. Inspirują ją ludzie i ich niepowtarzalne historie – emocje, zakręty, czarne dziury, małe szczęścia i epopeje codzienności.

Na warsztatach Sceny literackiej młodzież od 16. roku życia i dorośli spotykają się, by pisać i rozmawiać o swoich tekstach. Swoją twórczością dzielą się też z publicznością podczas spotkań na Małej Scenie. Tym razem bohaterką wieczoru będzie jedna

z uczestniczek grupy i jej nowa książka.

Książka została dofinansowana przez Prezydenta Miasta Elbląg w ramach stypendium kulturalnego.

Spotkanie poprowadzi Kamila Tuszyńska.

3 grudnia 2026

Mała Scena

Wstęp 5 zł