Czterysta tysięcy strat po demolce w gabinetach lekarskich

Czterysta tysięcy złotych - na tyle wstępnie oszacowano straty po zdemolowaniu pomieszczeń, w których miały powstać gabinety lekarskie. 39-letni pracownik budowlany miał zniszczyć nie tylko ściany, sufity i podłogi, ale także sprzęt medyczny, w tym aparat USG. Mężczyzna trafił do aresztu. Twierdzi, że przed zdarzeniem zażył substancję psychotropową.

Do zdarzenia doszło w Elblągu 11 listopada w pomieszczeniach, w których miały zostać niebawem otwarte gabinety lekarskie.

- 39 - letni Aliaksei M., wykonujący prace budowlane na terenie pomieszczeń, z nieznanych powodów zaczął niszczyć wnętrze: ściany, sufit, w tym elementy podwieszane, podłogę, a także wyposażenie. Po przebiciu się do sąsiedniego, istniejącego już gabinetu, niszczył wyposażenie i sprzęt medyczny znajdujący się w nim: w tym aparat USG, drukarkę i klimatyzator – informuje prok. Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Mężczyzna uszkodził także instalację wodną i zalane zostały inne lokale w budynku. Interweniowały osoby w nich przebywające. Na miejsce wezwano policję, która zatrzymała 39-latka. Aliaksei M. otrzymał zarzut zniszczenia mienia znacznej wartości i umyślnego zniszczenia cudzej rzeczy.

- Przesłuchany w charakterze świadka pokrzywdzony, wstępnie wycenił wartość szkody na 400 tys. zł. Wartość ta na dalszym etapie postępowania będzie weryfikowana. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Aliaksei M. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W złożonych wyjaśnieniach podał, że bezpośrednio przed zdarzeniem zażył nieznaną substancję psychotropową, która spowodowała u niego omamy i utratę kontaktu z rzeczywistością – informuje prok. Ewa Ziębka.

Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.