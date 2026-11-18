Co czeka lasy wokół Elbląga? Jest plan na najbliższe 10 lat

Do 10 grudnia każdy z nas może wnieść uwagi do Planu Urządzania Lasu, który będzie obowiązywał od stycznia 2027 roku przez dziesięć lat. To najważniejszy dokument Nadleśnictwa Elbląg, który między innymi określa, jak las ma być pielęgnowany, chroniony i użytkowany.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące nowego Planu Urządzania Lasu. To podstawowy dokument opracowywany dla poszczególnych nadleśnictw, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Tworzony jest raz na 10 lat. Określa między innymi: które drzewa i w jakiej ilości można wyciąć, gdzie należy posadzić nowe, jak dbać o młode drzewostany, które fragmenty lasu wymagają szczególnej ochrony, jak chronić las przed pożarami, chorobami i szkodnikami, czy jak zachować jego przyrodnicze i rekreacyjne walory.

Po raz pierwszy przy projektowaniu planu urządzenia lasu leśnicy mieli okazję wysłuchać opinii Zespołu Lokalnej Współpracy., a jedną z podstawowych uwag wniesionych przez mieszkańców było utworzenie na terenie Nadleśnictwa Elbląg tzw. lasów społecznych, w których wycinka będzie ograniczona. W projekcie Planu Urządzania Lasu możemy sprawdzić, gdzie dokładnie je wyodrębniono.

Fragment PUL dla Kadyn, arch. LP

- Materiały są udostępnione na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Nadleśnictwa Elbląg, każdy może je pobrać i przejrzeć. Uwagi można zgłaszać pisemnie do Nadleśnictwa lub bezpośrednio do dyrekcji Lasów Państwowych. Rozpatrujemy je, odpisujemy na każdą z tych uwag, a następnie tabela z odpowiedziami, czy i w jaki sposób uwaga została uwzględniona, jest publikowana przez Lasy Państwowe - wyjaśniał Piotr Włodarczyk, kierownik pracowni urządzeniowej w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni, podczas spotkania, które odbyło się w Elblągu 14 października.

Wnioski i uwagi do PUL mieszkańcy mogą wnosić do 10 grudnia w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, mailem na adres: rdlp@gdansk.lasy.gov.pl lub ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19. Właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Projekt Planu Urządzania Lasu na lata 2027-2036 znajdziecie w tym linku.