Portowa współpraca z Gdańskiem

Elbląg i Gdańsk będą ze sobą współpracować w kwestiach portowych. List intencyjny w sprawie współpracy podpisali dzisiaj w Gdańsku szefowie portowych spółek i prezydent Elbląga.

List intencyjny podpisali prezydent Elbląga Michał Missan, dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Elblągu Arkadiusz Zgliński oraz prezes spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. Andrzej Kuźmicz. Dotyczy współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury portowej i usprawnienia powiązań logistyczno-handlowych między obydwoma podmiotami.

- Po sfinalizowaniu kluczowych inwestycji rządowych oraz samorządowych elbląski port zyska szansę, by wykorzystać swój pełny potencjał i stać się istotnym punktem na logistycznej mapie Polski. Jako port feederowy będzie mógł ściśle kooperować z dużymi bałtyckimi hubami, generując wymierne korzyści dla całego regionu. Dla portów trójmiejskich oznacza to dywersyfikację oferty, usprawnienie łańcuchów dostaw oraz odciążenie głównych szlaków drogowych z uciążliwego tranzytu kołowego, natomiast dla Elbląga jest to impuls do rozwoju gospodarczego i pozyskania nowych inwestorów. Zawarte porozumienie przewiduje, że już na etapie projektowania szczegółowych rozwiązań dla rozbudowy obecnego zaplecza oraz budowy nowego, znacznie większego terminala T2 przy ul. Żytniej, plany będą konsultowane pod kątem realnego zapotrzebowania rynku transportowego i magazynowego. Elbląski port zamierza czerpać z wiedzy i wieloletniego doświadczenia spółki Port Gdański Eksploatacja S.A., będącej jednym z czołowych i najbardziej uniwersalnych operatorów przeładunkowych w gdańskim porcie – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Przypomnijmy, że pogłębienie toru wodnego do portu w Elblągu ma się zakończyć do 2029 roku. Urząd Morski w listopadzie ma otworzyć oferty w przetargu na ostatni odcinek toru i budowę obrotnicy dla statków. Do 2029 roku Elbląg zamierza rozbudować terminal przy ul. Radomskiej, zbudować nowy terminal przy ul. Żytniej i przebudować drogi dojazdowe do obu terminali. Łączna wartość inwestycji przekracza 224 miliony złotych, z czego 129 milionów złotych przeznaczono na rozbudowę infrastruktury stricte portowej.

Elbląg na ich realizację otrzymał 200 mln złotych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.