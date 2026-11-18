Szykuje się przeprowadzka urzędników na Trybunalską 7

Świecąca od 2016 roku pustką kamienica przy ul. Trybunalskiej 7 ma przejść termomodernizację i stać się kolejną siedzibą departamentów Urzędu Miejskiego. Koszty prac oszacowano na prawie 10 mln zł, miasto złożyło wniosek o dofinansowanie modernizacji do funduszy unijnych.

Władze Elbląga kupiły budynek przy ul. Trybunalskiej 7 razem z budynkiem przy ul. Łączności 3 w 2016 roku od PZU za 1,3 mln złotych. Pierwszy z budynków od tego czasu stoi pusty, w drugim Zarząd Budynków Komunalnych wynajmuje lokale najemcom na różnego rodzaju działalność.

Władze miasta planowały początkowo, że do budynku przy ul. Trybunalskiej – po remoncie - przeprowadzą się departamenty i miejskie instytucje z innych lokalizacji w Elblągu. Remont miał w 2016 roku kosztować 2,2 mln złotych. W przetargu, który ogłoszono w 2017 roku, oferty firm sięgnęły kwot 3,8-3,9 mln zł i ówczesny prezydent Witold Wróblewski zdecydował o unieważnieniu postępowania. Kolejnego przetargu już nie ogłaszano.

W zamian zapadła decyzja o sprzedaży Trybunalskiej, na co zgodziła się Rada Miejska. Nieruchomość wyceniono w 2023 roku na 3 miliony złotych. Do sprzedaży jednak nie doszło, bo nikt tym budynkiem nie był zainteresowany. Po zmianie władzy w ratuszu zapadła decyzja o powrocie do pierwotnej koncepcji, czyli wyremontowania budynku i dostosowania go do potrzeb urzędników i mieszkańców (zamontowana ma być m.in. winda), w tym osób z niepełnosprawnościami.

Władze miasta planują przeprowadzenie prac w latach 2027-2028. Całość ma kosztować prawie 10 mln zł. Elbląg złożył wniosek o dofinansowanie prac z funduszy unijnych (kwota prawie 5,5 mln zł). W budżecie miasta na 2027 rok (jest już gotowy jego projekt) na ten cel zarezerwowano prawie 4,7 mln zł.

– Wniosek został złożony 30 września, trwa jego ocena. Przedsięwzięcie zakłada głęboką termomodernizację nieużytkowanego obecnie budynku oraz dostosowanie jego pomieszczeń do potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego – informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga.

Jak dodaje, w odpowiedzi na nasze pytania, po zakończeniu prac, planowane jest tu przeniesienie z dworca PKS departamentu ewidencji pojazdów i kierowców, z ul. Kosynierów Gdyńskich – departamentu zdrowia i spraw społecznych i biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, a także departamentu kontroli i monitoringu, referatu planowania przestrzennego (z departamentu urbanistyki i architektury) oraz nieodpłatnej pomocy prawnej.

Budynek przy ul. Trybunalskiej 7 jest nieużytkowany, pięciokondygnacyjny, z niewielkim poddaszem użytkowym, w pełni podpiwniczony, wzniesiony metodami tradycyjnymi. Ma dwie klatki schodowe, główną z ul. Łączności w konstrukcji żelbetowej oraz drugą od ul. Trybunalskiej – pisali urzędnicy we wcześniejszych ogłoszeniach przetargowych.. Powierzchnia użytkowa nieruchomości to ponad 1,7 tys. m kw.