Scena przy stoliku

„Małe zbrodnie małżeńskie”, to tytuł listopadowej „sceny przy stoliku”.

Dramat, którego autorem jest Éric-Emmanuel Schmitt w tłumaczeniu Jana Nowaka, to opowieść o parze, która po latach wspólnego życia próbuje odbudować swoją relację. Widz pozna historię Lisy i Gilles'a Sobiri – małżeństwa z 15-letnim stażem. Odnajdzie w niej zarówno nieustanne próby docierania się dwójki ludzi, jak i intrygę ale i próbę zbrodni; to przewrotna historia o miłości i jej granicach. Bohaterowie „Małych zbrodni małżeńskich” mierzą się z całą paletą emocji, które miłość nam oferuje, sprawdzając, co pozostało z niegdyś gorącego uczucia. To widz będzie musiał rozstrzygnąć komu kibicuje, kto ma rację, co jest prawdą. Na scenie Patrycja Bukowczan i Marcin Tomasik aktorzy Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Zapraszamy do Teatru im. A.Sewruka w Elblągu 24 listopada 2025 r. godz. 17.00 bilety do nabycia w kasie teatru.