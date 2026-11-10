“Ekspres polarny” na Festiwalu Filmów Fabularnych

Głównym bohaterem tego kultowego filmu jest chłopiec, który w wigilijną noc zaczyna wątpić w istnienie Świętego Mikołaja. Wszystko zmienia się, gdy przed jego domem zatrzymuje się tajemniczy pociąg. Chłopiec wsiada na pokład i razem z innymi dziećmi rusza w podróż na Biegun Północny.

Film powstał na podstawie książki Chrisa Van Allsburga z 1985 roku. Duże wrażenie robiła już sama realizacja - Robert Zemeckis wykorzystał technikę motion capture, dzięki której ruchy aktorów zostały przeniesione na animowane postacie. Dzięki temu „Ekspres polarny” wyróżniał się na tle ówczesnych produkcji animowanych. W filmie wystąpił Tom Hanks, wcielający się w kilka postaci, w tym konduktora czy tajemniczego wędrowca.

Z biegiem lat film stał się jednym z tytułów, do których chętnie wraca się w okresie świątecznym. Zimowe krajobrazy, przejazd przez ośnieżone góry, gorąca czekolada serwowana pasażerom i spotkanie ze Świętym Mikołajem sprawiły, że film na stałe zagościł wśród bożonarodzeniowych klasyków. To jedna z tych produkcji, które wielu dorosłych pamięta z dzieciństwa i chętnie pokazuje dziś kolejnym pokoleniom.

„Ekspres polarny” będzie można zobaczyć na dużym ekranie w ramach 6. Festiwalu Filmów Familijnych w Kinie Światowid w Elblągu. To dobra okazja, by przypomnieć sobie ten film lub poznać go po raz pierwszy podczas wspólnego, rodzinnego seansu.

Co jeszcze czeka na nas drugiego dnia festiwalu?

9:30 – poranek filmowy 3+ PUCIO KOCHA ZWIERZAKI

+„Jak powstaje bajka?” - spotkanie z animatorem

10:30 – 13:00 – warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci

16:00 – rodzinny pokaz filmowy 6 + EKSPRES POLARNY (2004)

17:00 – filmowy wieczór rodzinny + LEGO PRZYGODA

+ konkurs „Zgadnij film po kadrze”

Bilety dostępne na stronie: https://bilet.swiatowid.elblag.pl/

Serdecznie zapraszamy!