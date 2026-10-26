Elbląg uczci 11 listopada. Zobacz program

Już 11 listopada Elbląg zaprasza mieszkańców i gości do wspólnego świętowania 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczne obchody połączą oficjalne uroczystości patriotyczne z wydarzeniami kulturalnymi, artystycznymi i sportowymi.

Obchody rozpoczną się o godz. 11:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w katedrze pw. św. Mikołaja. Następnie Kompania Honorowa i Orkiestra Wojskowa przemaszerują pod Pomnik Twórców Niepodległości, gdzie w samo południe odbędą się oficjalne uroczystości patriotyczne.

O godz. 12:30 mieszkańcy zostaną zaproszeni do wspólnego przejścia w rytm poloneza z filmu „Pan Tadeusz”, spod Pomnika Twórców Niepodległości aż pod Bramę Targową. Organizatorzy liczą, że wspólny taniec stanie się nową miejską tradycją, łączącą podniosły charakter święta z radością wspólnego celebrowania.

Przy Bramie Targowej odbędą się prezentacje artystyczne, a na Starym Rynku będzie można skorzystać z przejażdżek powozem konnym. Od godz. 11:00 do 16:00 w Bramie Targowej dostępna będzie wystawa fotograficzna „Ludzie Północy” Dominika Żyłowskiego oraz serwowana będzie gorąca herbata. O godz. 14:00 przed Ratuszem Staromiejskim zaplanowano „Uliczną lekcję historii”, a na wszystkich uczestników obchodów czekać będzie tradycyjna wojskowa grochówka, serwowana od godz. 14:00 na Starym Rynku.

O godz. 13:30 wystartuje XII Elbląski Bieg Niepodległości, który po raz kolejny połączy aktywność fizyczną z patriotycznym świętowaniem. Start biegu zaplanowano przy ul. Teatralnej. Z kolei o godz. 17:00 na Krytej Pływalni MOSiR przy ul. Robotniczej 68 odbędzie się VIII Pływacka Sztafeta Niepodległości.

O godz. 17:00 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się koncert muzyczno-literacki „Dźwięki pamięci”, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 oraz uczestników warsztatów literackich „Scena literacka”. Tego dnia Teatr im. Aleksandra Sewruka zaprosi również na dwa spektakle „Tożsamość Pana EL” – o godz. 12:00 i 17:00. Bezpłatne wejściówki będą dostępne w kasie teatru od 6 listopada, od godz. 10:00, do wyczerpania miejsc.

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania! Szczegółowy program obchodów Narodowego Święta Niepodległości wraz z godzinami i lokalizacjami poszczególnych wydarzeń prezentujemy poniżej.

11:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny | Katedra pw Św. Mikołaja

11:00 – 16:00 – Gorąca herbata w Bramie Targowej, wystawa fotograficzna „Ludzie Północy” D. Żyłowskiego

11:45 – Przemarsz w asyście Kompanii Honorowej i Orkiestry Wojskowej pod Pomnik Twórców Niepodległości

12:00 – Uroczystości oficjalne przy Pomniku Twórców Niepodległości - odśpiewanie Hymnu Państwowego, złożenie kwiatów, przemówienia

12:30 – „Poloneza czas zacząć!” – przejście w takt poloneza do muzyki Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”

Trasa: start ul. Rycerska (pomnik) – ul. Wigilijna – ul. Stary Rynek – Brama Targowa

13:00 – Prezentacje artystyczne | scenka pod Brama Targową:

– występy sekcji Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu - zespół „Perełki” pod kierunkiem Małgorzaty Wiczenbach, chór „Młody Elbląg” pod kierunkiem Elizy Kaczmarczyk, Pracownia Tańca Nowoczesnego pod kierunkiem Ingi Michałowskiej, laureatów IX Elbląskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Młodzieżowym Domu Kultury,

– występy dzieci z Przedszkola nr 14

– występy reprezentacji Uniwersytetu III wieku

13:00 – Przejażdżki powozem konnym | ul. Stary Rynek

13:30 – XII Elbląski Bieg Niepodległości | ul. Teatralna

14:00 – „Uliczna lekcja historii” – prowadzenie Piotr Imiołczyk | ul. Stary Rynek przed Ratuszem Staromiejskim

14:00 – Poczęstunek – żołnierska grochówka| ul. Stary Rynek przed Ratuszem Staromiejskim

17:00 – VIII Pływacka Sztafeta Niepodległości | Kryta Pływalnia MOSiR, ul. Robotnicza 68

17:00 – „Dźwięki pamięci” - koncert muzyczno-literacki w wykonaniu chóru szkolnego „Dzięwiątka” przy SP nr 9 oraz uczestników warsztatów literackich „Scena literacka” przy Teatrze im. A. Sewruka | sala u Św. Ducha Biblioteka Elbląska

12:00 & 17:00 – Spektakl „Tożsamość Pana EL” – bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Teatru od 6.11 godz. 10:00 | Teatr im. A. Sewruka