Co warto wiedzieć przed XII Elbląskim Biegiem Niepodległości?

Ponad dwa tysiące uczestników, sportowe emocje i biało-czerwone świętowanie na ulicach Elbląga. Już w środę, 11 listopada, odbędzie się XII Elbląski Bieg Niepodległości. Choć wszystkie pakiety startowe zostały wyprzedane, mamy dobrą wiadomość dla spóźnialskich – do sprzedaży w biurze zawodów trafi dodatkowych 40 pakietów na Bieg Główny i Sztafety. Gdzie odebrać pakiet, o której rozpoczną się biegi i jak będzie przebiegać tegoroczna trasa? Przedstawiamy najważniejsze informacje organizacyjne, z którymi warto zapoznać się przed wydarzeniem.

Mały Bieg Niepodległości – ważna aktualizacja

Sportowe świętowanie rozpoczną najmłodsi uczestnicy i wiąże się z tym ważna aktualizacja harmonogramu - w tym roku rywalizację rozpoczniemy o godzinie 10:00, od najstarszej grupy wiekowej, a zakończymy najmłodszymi zawodnikami. Dzieci będą oczekiwały na start w wyznaczonych strefach: A dla dziewczynek i B dla chłopców. Starty odbywać się będą w grupach liczących około 15 osób.

Program Małego Biegu Niepodległości:

9:55 – otwarcie Małego Biegu Niepodległości

10:00 – dzieci w wieku 13–14 lat (500 m)

– dzieci w wieku 13–14 lat (500 m) ok. 10:10 – dzieci w wieku 11–12 lat (400 m)

ok. 10:20 – dzieci w wieku 9–10 lat (300 m)

ok. 10:40 – dzieci w wieku 7–8 lat (200 m)

ok. 11:05 – dzieci w wieku 5–6 lat (200 m)

ok. 11:35 – dzieci w wieku 3–4 lata (100 m)

ok. 12:00 – dzieci w wieku 0–2 lata (50 m)

ok. 12:15 – planowane zakończenie zawodów

Podane godziny startów są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od liczby uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Każde dziecko otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

Dystans i trasa Biegu Głównego i Sztafet

W tym roku start i meta Biegu Głównego znajdą się na ul. Teatralnej, obok Placu Jagiellończyka. Uczestnicy pokonają dystans 10 km, składający się z trzech pętli po 3333 metry. Trasa poprowadzi ulicami: Teatralną, Robotniczą, Rycerską, al. Tysiąclecia, Hetmańską, 12 Lutego, al. Armii Krajowej (nawrót), ponownie 12 Lutego i Teatralną.

Na pokonanie całego dystansu zawodnicy będą mieli 1 godzinę i 30 minut. Na każdej pętli przewidziano trzy punkty z wodą, w tym jeden w okolicy startu i mety.

Program Biegu Głównego i Sztafet

13:00 – wspólna rozgrzewka z Magdaleną Krupą na Placu Jagiellończyka

13:23 – wspólne odśpiewanie hymnu państwowego

13:25 – uroczyste otwarcie zawodów13:30 – start XII Elbląskiego Biegu Niepodległości

14:00 – rozpoczęcie wydawania posiłków dla zawodników15:00 – dekoracja zwycięzców Biegu Głównego i Sztafet

15:45 – zakończenie zawodów

Ważna informacja dla uczestników: wejście do strefy startowej będzie znajdowało się od strony skrzyżowania ul. Teatralnej z ul. płk. Dąbka. Wychodząc z Placu Jagiellończyka, należy kierować się w lewo, w stronę wspomnianego skrzyżowania.

Biuro zawodów i odbiór pakietów

W biurze zawodów będzie możliwość zapisania się na Bieg Główny na 10 km oraz Sztafety. Do sprzedaży trafi dodatkowa pula 40 pakietów startowych. Cena wynosi 100 zł za osobę lub 90 zł dla posiadaczy karty „wElblągu”. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowa sprzedaż nie obejmuje Małego Biegu Niepodległości, w którym wszystkie miejsca pozostają wyprzedane.

Biuro zawodów będzie funkcjonowało w dwóch terminach:

10 listopada (wtorek), godz. 14:00–20:00 – Centrum Handlowe Ogrody, ul. płk. Dąbka 152;

11 listopada (środa), godz. 8:30–13:00 – Lodowisko Helena, ul. Karowa 1.

Podczas odbioru pakietu należy posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest również dostarczenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzice odbierający pakiety dla dzieci startujących w Małym Biegu Niepodległości muszą okazać własny dokument tożsamości i podpisać zgodę na udział dziecka w zawodach.

Możliwy jest również odbiór pakietu za inną osobę. Wymagane są wówczas odpowiednie upoważnienie i oświadczenie oraz kserokopia dokumentu tożsamości uczestnika do wglądu. W przypadku osoby niepełnoletniej dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun prawny, a do weryfikacji może posłużyć również kopia legitymacji szkolnej dziecka. Wymagane formularze dostępne są na stronie elektronicznezapisy.pl.

W biurze zawodów będzie również możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę. W takim przypadku wymagana jest osobista obecność zarówno dotychczasowego uczestnika, jak i osoby, na którą pakiet ma zostać przepisany.

Uczestnicy będą mogli także dokonać zmiany dystansu. Warto jednak pamiętać, że zawodnik rezygnujący z udziału w sztafecie na rzecz biegu indywidualnego musi zapewnić zastępstwo w swojej drużynie. Niepełne, czyli mniej niż trzyosobowe sztafety, nie zostaną dopuszczone do startu.

Zachęcamy do odbioru pakietów już 10 listopada, aby uniknąć kolejek w dniu zawodów.

Pacemakerzy pomogą utrzymać tempo

Podczas Biegu Głównego zawodnikom towarzyszyć będą pacemakerzy z Bartnicki Team Elbląg. Ich zadaniem będzie utrzymywanie odpowiedniego tempa, aby pomóc biegaczom osiągnąć założony wynik na dystansie 10 km. W tym roku uczestników poprowadzą: Andrzej Burzykowski (45 minut), Wojciech Bartnicki (50 minut), Tomasz Jankowski (55 minut) oraz Magdalena Papiernik (60 minut). Pacemakerów będzie można rozpoznać po charakterystycznych plecakach z żaglem i oznaczeniem planowanego czasu.

Zaplecze dla zawodników

Szatnie oraz depozyt będą znajdowały się w budynku Lodowiska Helena przy ul. Karowej 1. Uczestnicy będą mogli również korzystać z dostępnych tam toalet. Dodatkowo toalety przenośne zostaną ustawione w okolicy startu i mety oraz na trasie biegu – ul. Armii Krajowej.

Na Placu Jagiellończyka przygotowany zostanie także namiot z ciepłymi napojami, gdzie zawodnicy będą mogli rozgrzać się gorącą herbatą. Po biegu na uczestników będzie czekała gorąca grochówka przygotowana przez żołnierzy. Wydawanie posiłków rozpocznie się o godz. 14:10. Bon na posiłek znajdzie się w pakiecie startowym.

Nagrody i wyniki

Dekoracja zwycięzców Biegu Głównego i Sztafet odbędzie się o godz. 15:00 na Placu Jagiellończyka. Najlepsze trzy zawodniczki i trzej najlepsi zawodnicy w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody finansowe.

Nagrody przewidziano również dla najlepszych zawodników poszczególnych kategorii wiekowych, a trzy najszybsze sztafety otrzymają pamiątkowe puchary. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.

Oficjalne wyniki będą dostępne w biurze zawodów oraz na stronie elektronicznezapisy.pl. Zostaną również przesłane uczestnikom w wiadomościach SMS.

Pobiłeś życiówkę? Teraz pobij wymówkę!

Hasło „Pobiłeś życiówkę? Teraz pobij wymówkę!” łączy sportowe wyzwania z ważnym przesłaniem. Potrafimy znaleźć czas na trening, przygotować się do zawodów i konsekwentnie dążyć do celu. Warto z taką samą determinacją podejść do własnego zdrowia – nie odkładać badań, reagować na niepokojące sygnały i pamiętać o regularnej profilaktyce. We wtorek, 10 listopada, w Centrum Handlowym Ogrody będzie działał punkt medyczny Szpitala Miejskiego w Elblągu, w którym od godz. 14:00 będzie można wykonać pomiary poziomu glukozy, cholesterolu oraz kwasu moczowego.

„Wąsopad” to kampania zwracająca uwagę na zdrowie mężczyzn i zachęcająca do przełamywania oporu przed rozmową o badaniach. W codziennym zabieganiu łatwo powiedzieć sobie „jeszcze mam czas”. Tymczasem troska o zdrowie nie powinna czekać na lepszy moment. Warto porozmawiać z lekarzem o badaniach odpowiednich do wieku i indywidualnych potrzeb oraz nie lekceważyć sygnałów wysyłanych przez organizm.

Utrudnienia w ruchu

W związku z organizacją XII Elbląskiego Biegu Niepodległości 11 listopada wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. Ulica Teatralna będzie zamknięta w godzinach 6:00–16:00, natomiast na pozostałych ulicach znajdujących się na trasie biegu ograniczenia będą obowiązywały w godzinach 11:30–16:00.

Utrudnienia obejmą również komunikację miejską. Ruch tramwajowy zostanie wstrzymany w godzinach 12:10–15:00, a część przystanków autobusowych nie będzie funkcjonowała w godzinach 11:30–16:00.

Prosimy mieszkańców o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zmianami, które zostały opisane na stronie mosir.elblag.eu.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsorzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Handlowe Ogrody, Adastol producent mebli na wymiar, Okna Tufe

Partnerzy: Kwiaciarnia Zielony Gaj, Centrum Ubezpieczeń EXPERT, Nauka Jazdy EXPERT, Ubezpieczenia EXPERT, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu.