Powstał zespół ds. śmieci

Przed nami rewolucja w opłatach za odpady w Elblągu. Specjalna komisja ma do końca pierwszego kwartału wypracować rozwiązania, które ukrócą unikanie opłat przez tysiące osób.

20 tysięcy osób - tyle wynosi różnica pomiędzy liczbą mieszkańców Elbląga podawaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą osób ujętych w złożonych deklaracjach śmieciowych. Zdaniem urzędników to jeden z głównych powodów niedawnych podwyżek opłat. Aby uszczelnić system i sprawiedliwie podzielić koszty, prezydent Michał Missan powołał specjalny zespół. Nowe zasady poznamy do końca pierwszego kwartału przyszłego roku.

Urzędnicy szacują, że około 20 proc. faktycznych mieszkańców miasta unika płacenia za odpady komunalne. Problem dotyczy przede wszystkim mieszkań przeznaczonych na wynajem krótko- i długoterminowy oraz wynajmowania pojedynczych pokoi. W efekcie część właścicieli lokali nie ponosi opłat w adekwatnej wysokości, a koszty funkcjonowania całego systemu obciążają pozostałych, uczciwych mieszkańców.

Zadaniem nowo powołanego zespołu jest stworzenie takich mechanizmów, które skutecznie objęłyby opłatami wszystkich faktycznych mieszkańców miasta (jednym z rozważanych w innych miastach rozwiązań bywa np. powiązanie opłat ze zużyciem wody).

W skład 12-osobowego zespołu weszli przedstawiciele ratusza oraz radni. Pracom przewodniczy skarbnik Halina Banach, a jej zastępcą została Mirosława Falkowska (zastępca skarbnika). W gronie ekspertów znaleźli się również m.in. Dariusz Ostrowski (dyrektor Departamentu Gospodarki Miasta) oraz Adam Jocz (dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów). Radę Miejską reprezentują: Marta Kubacka, Karol Bidziński, Michał Rutkowski i Sebastian Czyżyk-Skoczyk.

Wypracowane przez zespół ustalenia staną się podstawą do wprowadzenia nowych rozwiązań. Po zakończeniu prac prezydent Michał Missan przedstawi Radzie Miejskiej projekt uchwały wprowadzający nowe zasady śmieciowe. Zmian możemy spodziewać się w pierwszej połowie przyszłego roku.

Waszym zdaniem, jaki system naliczania opłat za śmieci byłby najbardziej sprawiedliwy? Czekamy na Państwa komentarze.