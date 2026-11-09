Nie ma chętnych na działki

Elbląski samorząd próbuje sprzedać inwestycyjne działki – przy ul. Chrobrego i na Modrzewinie. Na razie bez skutku, bo nikt nie wpłacił wadium w przetargach zaplanowanych na poniedziałek, 9 listopada.

Przy ul. Chrobrego do kupienia jest kompleks 17 działek pod budowę osiedla domów jednorodzinnych za cenę wywoławczą 4,2 mln zł netto (plis VAT). Mają one od 700 m kw. do 1000 m kw. powierzchni i są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Inwestor musi na własny koszt i w porozumieniu z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji doprowadzić sieć wodociągową i kanalizację wraz z budową przepompowni ścieków.

Działki pod osiedla domów przy ul. Chrobrego

Z kolei na Modrzewinie Północ do kupienia jest prawie 6,5-hektarową działka za 7 mln zł netto (plus VAT). To teren niezabudowany, zakrzewiony, który jest przeznaczony pod zabudowę magazynową, produkcyjną lub usługową.

Oba przetargi zaplanowane były na 9 listopada i w obu przypadkach nie znalazł się żaden chętny przedsiębiorca, który wpłaciłby wadium. Zapewne wkrótce władze miasta ponowią ogłoszenia przetargowe w obu tych przypadkach.

Działka na Modrzewinie czeka na inwestora