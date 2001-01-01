Seniorada 2025 w Tolkmicku - jubileuszowa edycja i wyjątkowy koncert Andrzeja Rybińskiego

20 września 2025 roku w Tolkmicku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalne – XX Jubileuszowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych Warmii i Mazur „Seniorada 2025".

Przegląd swoje korzenie ma właśnie w Tolkmicku i po 20 latach, dzięki zeszłorocznemu zwycięstwu zepsołu Tolkmiczanki w Godkowie, powraca do Tolkmicka. Wydarzenie od lat gromadzi zespoły ludowe z całego regionu, prezentujące bogactwo tradycji muzycznych, barwne stroje i niezwykłą energię. Tegoroczna edycja będzie miała szczególny charakter ze względu na jubileusz, a także bogaty program artystyczny.

Jedną z największych atrakcji dnia będzie koncert Andrzeja Rybińskiego – znanego wokalisty, kompozytora i gitarzysty, autora wielu przebojów, które na stałe wpisały się w historię polskiej muzyki rozrywkowej np. "Nie liczę godzin i lat" czy "Czas relaks". Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Początek imprezy zaplanowano na godzinę 10:00. Organizatorem Seniorady jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku, a wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Radosława Króla oraz Prezydenta Elbląga - Michała Missana.

Seniorada 2025 będzie nie tylko świętem muzyki i folkloru, lecz także okazją do spotkań międzypokoleniowych, wspólnej zabawy i integracji społeczności lokalnej.