Od 12 do 25 lutego Kino Światowid zaprasza na pokazy filmu biograficznego o polskiej noblistce - "Skłodowska". W roli tytułowej zobaczymy nominowaną do Oscara Rosamund Pike.

Młoda, ambitna Maria Skłodowska przybywa do Francji, by na słynnej Sorbonie podjąć studia, które są jej wielkim marzeniem, a już wkrótce przyniosą przełom nie tylko w życiu młodej kobiety, ale całego świata. Początki jednak są trudne. Nikt nie traktuje poważnie naukowych planów i teorii, które snuje młoda Maria. Mężczyźni zazdrośnie strzegą wstępu na najwyższe szczeble naukowej kariery. Jednak geniusz, upór i odwaga Skłodowskiej wkrótce zaczną kruszyć ten opór. A niezwykłe odkrycia, których dokona wraz z mężem Piotrem Curie przyniosą jej zasłużone miejsce w naukowym panteonie.

Reżyseria: Marjane Satrapi

Obsada: Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Bernard

Produkcja: Wielka Brytania 2020

Czas: 109 min.

Bilety na film można nabyć: online, w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do soboty na 30 minut przed pierwszym seansem do 20.30.W niedzielę od godz. 11:30 do 20:30

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.