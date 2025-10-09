"Skryte w drzewach..." Zbigniewa Szmurło

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy prac autorstwa Zbigniewa T. Szmurło pt.” Skryte w drzewach...”, które odbędzie się w najbliższą środę,15 października o godz. 17 w Galerii Filar Sztuki działającej przy Bibliotece ANS w Elblągu (Al. Grunwaldzka 137).

Zbigniew T. Szmurło

Artysta plastyk, rusycysta, doktor nauk humanistycznych, tłumacz, publicysta i dziennikarz. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu (ceramika artystyczna), studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim. Członek honorowy Związku Artystów Plastyków Armenii i Republiki Arcach. Uczestnik licznych wystaw w Polsce i za granicą, a jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych m.in. w USA, Szwecji, Norwegii, Armenii i Kazachstanie.

Wernisaż będzie okazją do spotkania z artystą, rozmowy o sztuce i inspiracjach płynących z podróży oraz refleksji nad tym, co „skryte w drzewach”.