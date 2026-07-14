Wakacje to dla dzieci czas swobody, odpoczynku od szkoły oraz niekończących się poszukiwań pomysłów na twórcze spędzanie wolnych dni. Dla rodziców to natomiast okres, w którym pojawia się wyzwanie znalezienia zajęć jednocześnie rozwijających, ciekawych i angażujących. Odpowiedzią na te potrzeby są letnie warsztaty plastyczne organizowane przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

W dniach 27–31 lipca 2026 roku, w godzinach 10:00–12:00, odbędą się warsztaty „Śladami zwierząt – artystyczna podróż”, skierowane do dzieci w wieku 6–12 lat. To pięciodniowe spotkania, które zamienią wakacyjny czas w kreatywną wyprawę przez różnorodne środowiska przyrodnicze – od lasów, przez sawanny, aż po oceany i egzotyczne dżungle. Program warsztatów został zaprojektowany tak, aby wspierać rozwój wyobraźni, kreatywności oraz wrażliwości na otaczający świat przyrody. Dzieci będą eksperymentować z kolorem i formą, poznawać różnorodne techniki plastyczne oraz uczyć się wyrażania emocji poprzez sztukę.

Istotnym elementem zajęć będzie także praca zespołowa oraz wymiana pomysłów między uczestnikami. Efektem tygodniowych działań stanie się indywidualna „artystyczna kolekcja” inspirowana światem zwierząt. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczoną instruktorkę warsztatów plastycznych, która wprowadzi uczestników w świat sztuki oraz będzie wspierać ich w odkrywaniu własnego stylu i rozwijaniu twórczej odwagi. Dzięki temu każde dziecko otrzyma przestrzeń do swobodnej ekspresji i budowania własnych artystycznych doświadczeń.

Informacje praktyczne

Data: 27–31.07.2026, godz. 10:00–12:00

CSE Światowid w Elblągu

Dla dzieci w wieku 6–12 lat

Koszt: 200 zł / dziecko

Wszystkie materiały zapewnia organizator

Zapisy: 55 611 20 85